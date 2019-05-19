悼：我認識的貝聿銘先生

回想當年，由於中國積弱太久，一般居港華人的潛意識都是「大中華膠」°看不少男士的名子：國强、國榮、國祥、國能、國璋等等，反映不少父母對於中國要發憤圖强，確有强烈的願望。當知悉有哪個傑出華人出現，亦感沾光。貝聿銘這個名字，對我們這一代戰後出生的中國人來說，不獨是位傑出的建築師，更代表着一份期待已久的光榮。

中國人 西方眼中建築設計旁觀者

七十年代初在美國念書，我們引以為傲的中國建築特色，原來隻字不會在建築史課提及。其中一課介紹東方建築，只會是日本或印度的傳統建築。因此，在西方人眼中，我們是建築設計的旁觀者，每當書本或建築雜誌上看到貝聿銘的作品，因而有所共鳴。

潛藏心中多年後，終於在一九九一 、九二年，由香港政府保送我到外國，並透過龔書楷建築師介紹，安排到貝先生創立的Pei Cobb Freed & Partners深造。還記得，當時是霍朗明（Norman Foster）的年代，同事們問我為何不向正紅透半天的霍朗明建築師事務所學藝。我認為他的高科技建築是另一門知識，更須超凡的工業技術配套。反之，從貝先生學習，是要深入了解他成功之道。

一眾對他好評，是他的微笑及對建築的熱情。我在他公司的幾個月裏，最大收穫是從各方面了解他本人。作為一個美籍華人，如何在一個西方人主導的西式建築環境，且是獲得上流圈子的信任，從而交託國家重點建築於一位華人？尤其在五十年代，美國社會正受着麥卡錫主義冲擊的時期，絕不容易在動輒千萬美元的投資上，讓一個來自中國的小伙子發揮他天賦才華。

「香港人只愛我的名字 不太喜歡我的設計」

一九九二年三月二十五日，在貝先生麥迪遜大道600號的事務所，有幸和他長談了一個小時。我不好意思以「粉絲」的原因道明來意。他直率建議我應該到歐洲看新建築才是，我反問道：「繼新寧大廈及中銀大厦後，為何再沒為香港設計另一地標？」他毫不猶疑：「香港人只愛我的名字，並不太喜歡我的設計。」我猜想，這反映他解理香港人對中銀大厦的風水興趣大於其建築設計的睿智；尤其以中國庭園藝術融合於高聳的幾何形建築，才是他以東方神韻營造超高建築的精心突破。

有幸，在二○○○年，由香港建築師學會舉辦的「香港十大優秀建築選舉」，中銀大廈被選為十大之首，開心見已年屆八十的貝先生，再度親臨香港，接受這遲來的掌聲。

〈愧對貝聿銘〉是我一九九七年在《明報》發表的一篇文章。的確，貝先生在各項建築上，盡顯其心思細密的設計，及表現在地建築所歸屬的文化脈絡。從巴黎羅浮宮到香港中銀大廈，從甲賀市的美秀美術館到多哈的伊斯蘭博物館，從北京的香山飯店到波士頓的甘迺迪圖書館，其設計都流露深層次的文化底蘊及人文精神，絕對不會一式一樣。貝聿銘說：我的設計不是要說成什麼主義？什麼風格？在羅浮宮的玻璃金字塔旁，他看到年輕男女在擁抱，這說明，他們揀選來到這裏浪漫，就是他們感到欣慰。

也許，我們再無必要追問貝先生認同什麼民族身分。最有意義，是貝先生最終在自己的家鄉留下心血的結晶：一座呈現中國現代建築精華的蘇州博物館，反映他對故土的一份心意。

文//馮永基

編輯//曾祥泰

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