影像特區：明報關燈行動

於是我提議給編輯做一個關於光的作品《明報關燈行動》，看在同事最專注的一刻，突然熄了燈，他們會有什麼反應。事前我們請幾位攝影記者安插在不同版面的辦公桌中間，當燈一熄，他們就像進入突發現場，記錄各人的即時反應。2019年5月16日（四）晚上8:30準時我偷偷按掣把全報館的燈關掉，即時漆黑一片，接着四周閃光燈亂閃，但我沒有聽到預期的「大叫聲」，只是來了些少騷動，有人話「save低啲嘢呀」，有人用手機拍下電腦屏幕的資料，有人呆了幾秒，見到閃光燈就知「玩嘢」，繼續專心工作。過了約1分45秒，我再把燈重開，有人輕鬆笑了，說我：「你看我們的同事都處變不驚。」

有「光」才有「明」。感謝《明報》同事，在四周沒有光的一刻，他們仍守住心中的光，盡忠職守，照耀他人。希望這一刻集體的黑暗記憶，會成為我們集體的光明想像。

在此感謝露了面的同事，你這一刻的反應十分精彩。也特別鳴謝幫手拍攝和策劃的英韜、張美珊、石禮豪、葉明傑、黃廷希、Vicky、鍾林枝、鄧宗弘、黃志東。

文//白雙全

編輯//何敏慧

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