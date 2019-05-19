首先是政府提出的理由，開始是說要處理一宗去年港人涉在台灣所犯的兇殺案，接着又說要解決「鴕鳥了22年」的問題。我們一時也搞不清，修例是即時所需，還是籌謀了二十載？而政府態度強硬得莫名其妙，幾乎對任何修改建議一概拒絕。近幾日，中聯辦及港澳辦發聲，說是為了「尊重一國」，還搞港區人大政協工作會議統一思想。

港府的莫名其妙

審議過程也奇怪。法案3月底公布，經過了一讀後4月中進入法案委員會，涂謹申主持下的會議，泛民當然方便站穩少數反對派的「否決聯盟」的位置，未進入草案內容，先在程序上質疑，兩次會議選不出主席其實不是什麼大不了的事。立法會拉布已不是奇事，奇怪在建制派心急得有點誇張，以反拉布為由，經過內務委員會之後，迅速用書面傳閱方式表決新指引，推出石禮謙當主席。結果，兩個「主席」各不相讓，兩派議員在會場混戰互相阻撓。其實，建制派若讓涂再開兩次會也選不出主席，理虧及壓力便在反對派，但如今建制派一急，事情反而拖下去，程序已「審死官」，草案審議更不知待至何時。執筆之時，建制派想直去二讀，不經法案委員會了。

一般建制派是要守住既有規則的，但是，香港建制派比誰都積極改規則，而且毫無章法。甚至有評論人陰謀猜測，無論是林鄭政府還是建制派，都是表面着急，暗地裏行拖字訣，與反對派的明白地拖其實是異曲同工，中聯辦、港澳辦則在背後乾着急。

更無章法的是條例所涉及的對外關係。早前，台灣陸委會已指，不會在修訂後的《逃犯條例》下與港府協商移送犯人，因為，該條例未排除在港台灣人被移送到大陸的威脅，更明言，即使香港通過修例，台灣政府亦不會同意移交疑犯陳同佳。那麼，特區政府便失去了最初的一大修例理由了，可能更嚴重的是，其他國家到底會怎樣對待香港的《逃犯條例》？泛民也似乎想抓住這一點，他們去過台灣，到過美國白宮，最近連德國也去了，讓一些政要口頭上威脅取消與香港原有的協議，並不是難事，真要主要西方國家取消以前的引渡協議，可能不容易，但這個風險是存在的。若真的成功，這便等於香港與國際社會的司法互助及引渡關係大倒退了。

也許，香港的國際地位在北京及香港的官府眼中已不重要。但是，《逃犯條例》修訂的目的，很難跟國際政治沒有關係。若只為了抓國內及香港的反對派、異見分子，犯不着引渡，早有法外手段，小城裏人人肉隨砧板上，添加個引渡法律程序是否有點多餘？我猜測，《逃犯條例》修訂除了針對中港兩地政商關係錯綜複雜的生意佬（例如肖建華這一類）外，它在中國外交戰中有一定作用。但是，《逃犯條例》爭議愈成為國際事件，日後為了反制西方國家，製造西方「孟晚舟」引渡回北京時，條例愈沒有道德高地及正當性；香港衙門變相成了北京的東西廠，老外便更提防了。如今條例未修好，北京政府已讓中聯辦及親建制陣營硬幹，間接向全世界發出警報，使自己在外交上輸了一着。

駐外經貿辦的不作為

現在回過頭來看，真的很難令人相信，《逃犯條例》修訂草案提出前，竟然沒有跟其他地區做好基本溝通工作。既然台灣的兇殺案是理據之一，特區政府連跟台灣政府打個招呼也不願意。根據陸委會的說法，特區政府根本拒絕回覆他們的請求，更搞笑的是，陸委會表明反對《逃犯條例》修訂後，張建宗反應是「務實態度續溝通」。特區政府由頭至尾一點也不務實，張的反應似一部人肉錄音機的機械式反應，多於真正意義的溝通。至於西方國家的大使館或外交部，恐怕特區政府也沒有就條例修訂接觸過了。這條例不是單純香港或中國內政，而是涉及與其他地區國家的協議。香港的駐外經貿文化辦事處，似乎真的只是管經貿文化的，也不知道他們如何跟外國政府打交道的。若然這些都涉及基本法規定下香港不能管的「外交」問題，那麼，北京的外交部都在幹什麼？

2012年，美國政府表態支持當時香港的政改方案；2014年，英國外交部支持人大常委就香港特首選舉的「8‧31框架」，說句「總好過什麼也沒有」來挺一下北京。我相信，這都是北京政府的外交工作爭回來的成果。如今的修訂草案，顯然沒有得到同等重視或成果。當然，相比起中美貿易戰，這個條例，實在可能太小。但引渡這回事比起小城當年的政改，涉及的國際政治含意要大得多，真的可以由中聯辦關起門來與港區人大政協開會便解決？

中國的「拒絕參與」

《逃犯條例》事件揭示了中國與西方世界日漸失控的新關係。近年，國際政治評論人紛紛認為，美國與其他西方國家開始質疑過去幾十年對華的「參與」（engagement with China）政策及態度，因為中國開始成為一個成功的威權或專制資本主義強國，而不會變成一個西方國家能接受的政治體。這也讓西方鷹派有更好的理由硬起來，美國特朗普發動的中美貿易戰以至新冷戰，正是在這個背景發生。我們在香港感受到的中國「全面管治」，也是在這個變動格局中發生。

就以這次修例為例，北京及特區政府本來有一個較好的方案或說辭，向外宣布要解決之前多次越境執法事件或疑雲，所以要修訂法例，規範好引渡工作，是中國法制改革的一步；林鄭月娥甚至可以說，自己跟北京商討及爭取過。這些說法，當然還是會有很多人不接受，但肯定是較能緩和反對聲音，甚至是處理國際關係的好起點。當然，我所說的「較好方案或說辭」只是癡人說夢，帶有對中國改革開放初期的懷緬，不切實際。這個時代可悲的是，根本不存在這樣的政治空間，由胡溫後期到如今習近平當政，中國共產黨多次從根本上否定「司法獨立」的議程，反對任何「西方價值」，結果，在一國之內，只餘下以宣示主權及國家安全為幌子的瞎搞。

但中國拒絕以「參與」態度處理香港及它與西方國家的關係，恐怕也不會創造中共心目中的美好香港，更不用說是友好的國際關係。觀乎至今的修例鬧劇，恐怕只會多了一個引渡戰場。

文//葉蔭聰

編輯//何敏慧

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