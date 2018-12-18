論盡教育：歷史事實唔重要？

有些立法會議員太誇張了歷史科的功能，以為學生多讀歷史就會自動愛國，讀中日戰爭就會敵愾同仇，知道大唐盛世就天下臣服，永享太平，就因為他們不懂歷史，強不知以為知，誤解歷史。歷史是兩面鏡，既顯現正面，同時也顯現負面，讓後世的人各自解讀。初中歷史獨立成科已成事實，此事無足輕重，初中本來就有超過90%學校設中史科，獨立成科不過是滿足一些「低端」政客的謬誤。

今日之事 明日歷史

獲獎者之一吳倬毅同學認為新課程綱要，撥出一成課時在通識科加入本地史內容，強調國史與港史關係，他擔心本地史未獲充分關注。他認為學習歷史不止限於課本，生活周遭都是教材。吳同學說得好，生活四周都是素材。今日的社會、政治、生活、人物，包括我們每一個人，達官貴人，販夫走卒，明日就是歷史。他的擔心並不多餘，太強調國史與香港史的關係，而香港史又藏頭露尾。是編課程的人太「聰明」，抑或太低估生活在香港年輕人的智商？

史實真相絕對要重視

另一位獲獎者霍俊希不贊成強調朝代純政治史的興替。要教好一堂歷史課並不容易，單純記下帝皇的傳承、年號、在位長短，確是枯燥乏味，這是很多學生害怕上歷史課原因。其實教師有其他方法可將歷史教得興味盎然，王師奶讀中學時有一位歷史科老師，教法特別，先在某一朝代的一段野史開始，野史人物故事味濃郁，當同學們聽得津津有味時，他話鋒一轉，轉入正史發生的史實，帝皇的執政年期，不經意地滲入同學腦中。霍同學不認同「以史為鑑」，不應將歷史人物分忠奸，他認為不同時代有不同背景，在不同的歷史時空，應建立自己想法。將歷史人物定忠奸有時會流於主觀，確是危險的一件事。王師奶認同霍同學的見解，但不認同他提出中史教育不應只側重史實，應讓學生認識不同史家的觀點。多閱讀後世史家觀點是好事，從不同角度抽絲剝繭後才下自己的判斷，是成熟的讀史方法，但史實絕對要側重，歷史就是事實的記錄，事實的真相就是歷史。

王師奶對歷史常抱懷疑態度，這態度也許並不健康，歷代史官多為當權者服務，千百年來，歌功頌德的文字多，逆鱗犯顏的少之又少。遠的不說，即使今時今日，在我們周遭發生的事誰記載？同一件事，左右立場不同的報章有不同的觀點，學生只在歷史教科書學歷史，出版商寫什麼學生們就信什麼。不要忘記，出版商也有不同立場，也有商業的忌諱，三數十年後，今日的事就是歷史，可靠嗎？霍俊希同學說要認識不同史學家的觀點，那就要看到時誰主浮沉了。

王師奶不敢談政治，但歷史受政治影響是不爭的事。無論如何，看到幾位獲獎同學對歷史有特別見地，總是令人欣喜的事。

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟

wongszelai@yahoo.com.hk

文﹕王師奶

[Happy PaMa 教得樂 第221期]