辣媽CEO：教育面面觀

讀者A說：「就去年中四學生跳樓自殺死因庭研訊事件，我們在家也有討論過。現正的小孩抗壓能力低，動不動就跳樓自殺。從發生至今，我深信老師的日子一點也不好過，就算結案，老師也會帶着內疚。學校的敏感度低，警惕性弱，給予老師、家長的支持不足，才會發生是次不幸事件，這是一個沉重的代價！」

我說：「這位學生不是一時衝動，是積壓的壓抑承受不了，一爆不可收拾的決定。」

讀者A說：「當然，中學生應該積壓了一段時間，但老師、學校和家長或社工應該要有所警覺。特別是對於有些情緒較波動的學生。有些青春期學生較另類（想法較偏激、任性、固執……青春期特性）並不是父母可以勸說得了，將所有責任全部推往父母扛，有些……」

我說：「我當然明白子女本身有問題，不是父母能夠勸阻教化的。但父母的天職角色如此，只能義無反顧，所以生兒育女，確實需要三思後行！」

讀者V說：「Son姐早，教育工作已經不再是薪高糧準了，教師也是在畸形制度下被剝削的一群，不單學生要跳樓，教師也是一樣。當年曾經在一間學校工作，校方因融合教育制度被迫接收一班SEN學生，但這班學生明顯不會為學校帶來成績，故校方將這班『低下階層』的教學工作以價低者得方式外判，把資源都集中在好學生身上，學生受罪時，外判教員也一樣，這可以怪誰？」

年輕人無希望 香港亦無將來

讀者E說：「教育官僚搞到教育一團糟。香港已經唔適合年輕人，香港人嘅小朋友從小開始就要上so called興趣班，小學就畀BCA／TSA搞到日日沒時間玩，中學就被train成一件考試機器去考DSE，大學讀嘅科唔係自己想讀，係父母逼，無開心嘅U life，出嚟做嘢，人工永遠追不上物價，又買唔到樓，又上流唔到，呢個係好多新一代寫照。年輕人抗議，又畀人話廢青，由細到大都係咁痛苦。呢啲問題，上一代責無旁貸。啲教育官僚搞到啲中小學、大學教育不知所謂。想租地方創業難，租屋又租唔到，咁即係同叫下一代去死沒分別！年輕人身不由己。其實自由唔止係言論自由、人身自由……亦包括心靈上的自由。例如被父母逼讀自己唔鍾意嘅科目、被社會風氣壓迫，年輕人其實係做緊slave（奴隸）！如果香港年輕人都冇希望，香港都唔使旨意有將來！」

「個個讀書都係咁㗎啦」

我說：「講起來，香港的教育制度一直是填鴨式，再加上近年怪獸當道，令教育方針對小孩子、學生們愈來愈變態殘忍，愈來愈不人道。再講什麼愉快童年，都是無補於事。孩子應該有的自由自在遊戲玩樂權，慘被父母口口聲聲為你好而全部一手剝奪。明知子女精神狀態到了崩潰壓力到了爆煲邊緣，依然無動於中，因為個個讀書都係咁㗎啦！一批自小被洗腦打殘的孩子，長大後還有什麼想像力創造力，生存還可有什麼樂趣興趣可言？除了哀哉孩子，只能哀悼童年？」

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長

文﹕張慧敏

[Happy PaMa 教得樂 第221期]