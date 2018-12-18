家庭有教：認知應對策略 失敗後識振作

心理學家曾嘗試尋找一種比較有效的認知應對策略，好讓孩子在感到不安、壓力，或遇到不愉快感覺的事件時，能夠更有效地安慰自己，平靜過來。當中的應對策略包括：

一、反覆沉思（Rumination）：反覆回想及思考這次失敗的原因，例如「今次演出為什麼會如此差勁呢？為什麼走錯位呢？」、「為什麼東東跟我遊戲時會突然離去呢？是不是我不小心觸怒他？」

二、保持距離（Distancing）：以觀眾（第三者）的角度，如看電影般看回事件，例如「今次『他』考試成績不理想，『他』覺得如何呢？」、「同學都不跟『他』玩，怎麼辦呢？」

三、安然接受（Acceptance）：留意感受的同時，不去判斷它是好是壞，只需要接受它「會來也會去」（Come and go），例如「同學沒有邀請我去生日會，算啦。」、「老師說我做得不夠好，由他吧，之後會沒事。」

四、正面重估（Positive reappraisal）：思考事情當中有什麼令自己進步，變得更強大，例如「今次賽跑輸了，但我在過程中學懂了什麼？或許下次我可以試下跑大步一點。」、「今次做數學題後沒有複檢文字題部分，下次我要好好預留時間複檢。」

「正面重估」最有效恢復情緒

研究結果發現，「正面重估」特別有助孩子從不安中，將焦點重新集中在下一次如何克服困難，能夠較快速地從負面情緒中恢復過來。因此，當孩子遇到不安、挫敗或傷心事時，家長在用心聆聽孩子的感受後，不妨引導孩子思考在事件過程中的得着，例如學會了的知識和技巧等，好讓自己收拾心情，繼續成長。

至於如何具體地執行「正面重估」的方法，請留意下一期文章。

作者簡介：香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。

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文﹕張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

[Happy PaMa 教得樂 第221期]