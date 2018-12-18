副刊
Happy PaMa 教得樂 第221期

Happy Pa Ma

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多多指教：誰請他吃了記憶麵包！

【明報專訊】「媽媽，我們何時會去某某主題公園，你說過一年去一次嘛，上次去已經多過一年前了，我們何時再去？」前幾天，剛滿六歲大的孩子突然這樣問我。媽媽被他這番話嚇驚了！不是因為要花錢，而是驚歎他何來有那麼好的記性！

以我所記得，我跟他說一年去一次的時候，應該就是上一次去這主題公園入場前的一番對話。是這樣的，那次我們到了門口，剛好下着大雨。我跟他說，不如下次天氣好的時候再來吧！那時四歲多的他，當然很失望，因為那是期待已久的一天！於是，我跟他說，這個主題公園我們一年只會來一次，今天下雨，有很多東西也會暫停開放，那就浪費了今次的機會；倒不如等天氣好的時候再來，我們一起玩個痛快吧！我給他選擇當天進場，還是改日再來。（別以為我這媽媽那麼闊綽，下雨也入場？不是將錢白花嗎？還記得兩張都是免費門票，若那天不入場，門票便過期了。所以媽媽想當天入場都不算太浪費，就給他一個學習的機會吧！）他想了良久，經過好幾次的改變主意，最終決定進場。

這就是我說過「一年去一次」的對話。我問他，我何時說過這番話呢？他說：我忘記了，總之就是你說過吧！

別小看「不守信用」這罪名

我們真的不可以輕看他們的記性，也不要信口開河，諗住「過咗海就神仙」。父母說的話，他尤其記得。這個只是一個小小的例子，而你又怎能知道在他的小腦袋裏，還有多少你開過的支票呢。所以千萬不要開空頭支票，若你說的承諾常常不兌現，在他心目中，你便負上一個不守信用的罪名。不要小看這個罪名，我們作為父母承受不起。若孩子對我們失去了信心和信任，他再不會給我們說真話，也不會相信我們說的話。若有一些承諾真的不能兌現，請找機會向他解釋，或一齊想想補償的方法。免得「偷雞唔到蝕揸米」，失去了你們之間最寶貴的互信關係之餘，更給了他不守信用和說謊話的「好」榜樣。

所以我也正在尋找哪裏有較便宜的方法去這主題公園，計劃在他的聖誕假期期間，放一天假去找找數了！

作者簡介：兒科專科醫生、一孩之母。做媽媽的經驗體會到兒科的精髓，也看透媽媽的心情。加上兒科的經驗和對兒童發展的理解，對育兒有一點點體會，希望與大家分享。

http://www.facebook.com/drdorothytam

文﹕多多醫生

[Happy PaMa 教得樂 第221期]

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