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Happy PaMa 教得樂 第221期

Happy Pa Ma

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家教明言：當ABC不再簡單

【明報專訊】世界每天都在急速轉變，從前是A for Apple, B for Boy，但現在已經發展到A for Astronaut。家長們，你有為孩子將來要面對的ABC做好準備嗎？

孩子未來或與人工智能競爭

A for AI，將會是未來世界的主題，強如圍棋世界冠軍，也要敗在人工智能電腦AlphaGo面前；AI新聞報道員亦已正式面世。或許孩子未來的競爭者不是人類而是人工智能。

B for Big Data，在我們的生活也是無處不在。YouTube的個人化喜好、Google map背後的大數據分析，全部和我們的生活息息相關，將來人類的行為，全在大數據掌握之內；至於C，有人提出是Cloud Computing，而我就認為，未來的優勢全在Creativity。

創意並非與生俱來

說到創意，在我們的工作、學習環境中，總會發現有些人的想法與別不同，能舉一反三；也有人無論遇到什麼問題都能想出很多主意，千奇百趣。究竟創意從何而來？

過往，創意被視為一種與生俱來的能力，就像哈利波特的分類帽情節，創造力高低生來已被決定。但近代學者卻提出，創造力需要經過適當的培育，才能發揮出來。

英國心理學家Wallas就指出，創造會經歷四個階段，包括準備期（集合相關問題的資料，結合舊經驗和新知識）、醞釀期（未有解決方法，但潛意識仍在思考解決方案）、豁達期（找到問題的關鍵，領悟到解決辦法）及驗證期（將領悟的觀念加以實施，找出方案的可行性）。

從日常生活激發解難的樂趣

大家不妨想想，平日孩子有充分的歷程讓創意萌芽嗎？如果孩子常常接受機械式學習，又或是孩子的學習只為找到所謂的「正確」答案，而那些又是一成不變的既定答案，那麼，他們又如何明白，人生很多問題都未必有答案、亦有很多問題存着不同的答案?不過，最重要的是，孩子知道自己為什麼要找答案嗎？他們能想像未來世界有很多難題正等待他們去解決嗎？他們能體會運用創意來解決難題的樂趣嗎？

多年前，我曾率領一班學生參加一個探討人類未來生活的科學創意比賽，當時大家拋出來的參賽題目也似曾相識，了無新意。直到一個同學分享一次麻煩經驗，討論才有所突破。同學表示，試過回家開門後忘了拔掉鎖匙，翌日有好心鄰居告知，一家才免招賊人光顧。於是大家七嘴八舌說個不停，最終想出設計一個「忘取門匙提示器」，當門匙插入一段時間後還未被拔出，提示器便會吵個不停……我之所以想起這宗多年前的逸事，是因為今天科技已經發展到以瞳孔、面容、指紋辨識技術來取代鎖匙，但以人為本的創意設計核心，卻是歷年未變。

創意的起始點往往來自解決生活難題，這也是孩子需要在未來培養的第二個C（Humanistic Care），即人文關懷。孩子需要有一份愛觀察和樂於關懷別人的心，才能創造出有助提升人類物質與精神生活質素的好東西。

親愛的家長們，想孩子好好迎接未來的ABC，現在就多跟他們一起發掘周遭的生活難題，並發個白日夢去解決它吧！小朋友的創造力就是從這樣點點滴滴培育出來的。

作者簡介：全國十優機械人教練，多年推動創意及STEM教育；近年於任職學校發展繪本及家長工作，希望把創意融入親子教育，讓孩子和家長共繪美麗溫柔的天空。

文﹕鄭家明（基督教宣道會宣基小學家長教育主任）

[Happy PaMa 教得樂 第221期]

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