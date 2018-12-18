校園筆陣．君子之道：如何培育一個君子

我以基督仁愛精神作為教育的基礎，以培育學生成為君子作為教育的總目標。希望學生經過六年學習，能成為一位小君子，以正確積極的態度繼續愉快地成長。

四社育出君子德行

君子培育分為三部分：君子德行、君子訓輔及君子精神。在君子德行方面，我以學校四社精神——「勤樂仁勇」為主幹，希望這班男孩子能夠在兩大層面上，擁有這四種優秀的特質。在學習生活層面，做到「勤而樂」；在成長層面，做到「仁而勇」。

每個男生入學時，會被編配到其中一個社別，成為該社別的其中一員，直至畢業為止。四社分別以四大特質「勤樂仁勇」來命名，代表他們在畢業時必須具備的德行。四社的正副社長由全校社員以一人一票方式選出，由高年級學生擔任，負責推動該社精神，帶領社員發展這項特質，並一起競逐學期末每級最高殊榮——小君子獎，得獎同學可獲得由本人贊助的獎學金。

推重生計劃 21天改過可除缺點

在君子訓輔方面，我推行R計劃，以「嚴中有愛」的模式來處理男生犯錯。R代表Reborn（重生），對於犯錯的學生，校方為他們訂立21天重生計劃，只要他們達到指定的標準，願意改過自新，已記下的缺點可獲註銷。

我要讓男孩子明白到，做每一件事都要審慎，不要過於衝動，否則便要自己承擔後果；也要珍惜校方給予的「重生」機會，因為將來在社會上，不是每次犯了錯都有彌補機會，所以更加要腳踏實地做個好公民。

為增加學生的自信心、堅毅及服從性，我要求一至六年級同學都必須於每天上課前，聽從長官要求完成步操訓練，成為一個刻苦耐勞的小君子。

君子精神 尊重女性懂得愛人

在君子精神方面，我和老師致力帶領學生認識仁慈的天主，培育他們對天主的信仰，也提供機會讓小孩子實踐愛德，激發他們在為人行事上效法耶穌基督的精神。我要求我的學生要做一個好兒子，日後更要做一個好男人，包括好男朋友、好丈夫及好爸爸！

好兒子首要條件是要懂得如何愛媽媽，要明白媽媽十月懷胎的辛苦，要孝順及保護媽媽，要學懂感恩，不要埋怨她們，沒有媽媽也沒有自己。此外，他們也要學習如何尊重女性，因為男性有責任照顧女性，為她們承擔困難；更加要明白到天主創造男人及女人的用意。

為幫助小男孩掌握如何做個好男人，我把全校男老師包括校長、校監與高年級的小五學生做配對，建立為期兩年的師生同行計劃。每名男老師都會定期跟他負責的小組成員見面，關心他們學業以外的事情，陪伴他們並一起共渡時艱！

男老師是男孩的成長模範，而女老師則具備母愛的溫柔特質，給孩子心靈的滋潤和愛。經過這個有系統的君子培育，我看見我的一班男孩子愈益進步，大家都很努力把小君子精神及態度活生生地展現出來，更獲得各界和家長的認同。我和我的團隊會繼續努力，為社會培育更多優秀的男公民。

作者簡介：求知慾強，徜徉於教育、英國文學、藝術、正向心理學、犯罪心理學、管理學等不同的領域。「你是你所想，而非你想你所是」，永遠懷着一顆善良的心持續做對的事，深信僕人領導能吸納一班願意和你乘風破浪的團隊。

文﹕郭超群（德信學校校長）

[Happy PaMa 教得樂 第221期]