客座隨筆：小一爸爸，你去了哪裏？

陪孩子讀書不可能任務?

自己成為小一媽媽之後，多了跟其他媽媽交流，大家也提及丈夫偶爾亦有幫孩子溫習教功課的，只是不能維持得久，他們很短時間已經會向太太呼救，然後就放棄這「不可能任務」。是任務真的太「不可能」，還是丈夫們覺得有太太這條後路可退，所以選擇放棄呢？

兒子升上小一這三個月以來，我口裏心裏都不知說過想過多少次要放棄，但最後還是繼續陪兒子溫習做功課。那怕他是記了又忘，我還是陪他忘了再記，默書的生字一次比一次多，溫習的壓力就一次比一次大。爸爸們退了，媽媽們仍有路可退嗎？

傳統觀念輕看爸爸影響力

因工作關係，我看過很多關於父親對子女影響的研究。不少研究都指出，父親對子女的影響往往比母親來得更大，例如父親可以緩和子女的行為問題、父親的教導能夠減輕子女的社交焦慮等等。但很多父親都被傳統觀念所影響，認為在育兒方面媽媽才是「專家」，面對育兒挑戰時都會假定自己「不可能」應付得到，然後把任務交給媽媽，反而輕看了自己爸爸角色的影響力。

其實對於媽媽們，又何嘗不是挑戰？同樣面對一個又一個的「不可能」任務，只因沒有退路，只好跨過一個又一個的挑戰。媽媽跟爸爸一樣，沒有一開始就成為育兒專家，也是經歷過學習、失敗、挑戰而慢慢摸索如何做得更好。小一媽媽的能耐也是如此煉成，同樣，爸爸們，你們也可以！

爸爸們，不要小看自己的影響力，父及母的角色都對子女帶來不同的影響，與太太一同學習，彼此配合，與升小的孩子一同適應新階段、學習新事物吧！孩子需要你的陪伴，太太也需要你的支持。

作者簡介：維護家庭基金好爸爸中心父職教育主任

文﹕李敏華

[Happy PaMa 教得樂 第221期]