遊子歸加：教導真正平權要從孩子開始

學校灌輸多元性取向概念

在太平洋的另一方，加拿大的性向平權已經進行多年，先進程度堪比北歐遠超美國。多元性別平權這個概念在學校早已是正式課程的一部分。如果認真理解一下，其實也不是什麼洪水猛獸。

記得那是學期開始不久的時候，老師拿出一張彩虹旗貼紙，在早會時向小朋友介紹這片彩虹旗所象徵的意義：彩虹裏的不同顏色，代表不同性別取向的人能像各種顏色一樣，在彩虹中互相和平共存。彩虹旗幟旁邊寫着「This is a safe place for LGBTQ people」，老師就逐一講解每一個字所代表的意思。Lesbian、Gay、Bisexual、Transgender和Questioning；女女、男男、又男又女，甚至乎不知道是喜歡男或女……情况挺複雜，甚至小朋友們聽來也有點模糊。但是在他們這個小小的年紀，即使對於愛情沒有什麼概念，對男女性別也沒有覺得很大分別，他們的心地本善，也很懂得愛護他人。透過老師的講解，他們學到的並不只是性別上的定位，而是與異同者共存這一個概念。這個貼紙，老師就貼在班房門口，提醒所有人：不論個人的取向是什麼，課室裏永遠是一個安全而不會有欺凌的地方。

平常心看待不同人

或者有人會說，既然小朋友還不能理解性別上的問題，這樣教他們又所為何事？不錯，小朋友對性取向還沒有到有疑惑的年紀，但不等於他們生活中不會面對相關的困惑。在學校裏，有的同學家裏面是有兩個媽媽卻沒有爸爸，也有家長無論衣著外貌都令人覺得雌雄莫辨。大人習慣了對這樣事情不多過問，但是對小朋友來說還是很難理解。這種不理解，後來就會容易變成欺凌。而且這種價值觀的教育就和性教育一樣，愈是避而不談，最後反而更加煞有介事。而真正的平權是什麼？就是無論個人的選擇為何，社會上都猶如看待一呼一吸般平常。要做到這一種程度，又怎麼可能不從小開始？

到現在仍然有不少人認為，這樣的教育會影響小朋友的性取向。但是性取向是一件自然的事，教不到也學不來。我更相信唯有這樣的教育，才會讓孩子成為一個不會盲從附和，富有同理心，而又懂得面對自己的人。孩子都有自己的人生，做父母總有放手的一天。我最大的希望是孩子們能夠愛自己，也能夠遇上好好愛他們的人。遇到真愛所得到幸福，又怎會在乎這副皮囊是男是女，是何模樣？

作者簡介：正職工程，兼職臉書專頁《馬拉松看世界》的責任編輯。最想有一天不用工作，可以全職跑步跑山。中年回流加拿大，一切重新開始。每天和兩個孩子闖蕩加國大世界。著有《馬拉松‧歎世界》。

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文﹕Edkin

[Happy PaMa 教得樂 第221期]