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Happy PaMa 教得樂 第221期

Happy Pa Ma

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民房四寶：不要延續城市的痛

【明報專訊】獨個兒坐在咖啡店寫稿，濃濃的咖啡芳香輕伴着快樂的聖誕歌曲：「We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas……」不知為何，突然一份感觸，竟讓我流下了眼淚。這個下午，原來仍然為着年輕生命的喪失而哀痛，想到失去了孩子的父母，縱是不相識，在這個本來普天同慶的月份，心裏卻仍為他們感到難過。「要振作」、「要堅強」，大家也會說，但，哪裏來的力量可給他們振作？哪裏來的力量可給他們堅強？喪子所帶來的痛，是任何父母也承受不了的。2018年，對這些家庭來說是人生中最艱難的一年，如果可以，甚至想把這一年從記憶中刪除。即使2018年將要結束，他們的傷痛卻是永久的。更可怕的是，近年這個城市不斷製造更多哀傷的家庭，延續着城市的痛。

嘆少年人被不斷批評否定

讀着少年人留給這個世界最後的文字，流露着對家人一份很深、很真的愛，同時，卻又帶着一份更深、更真的無力感。少年人明白父母對自己的愛，由衷希望可以報答他們，可是，在這個價值觀被徹底扭曲的教育制度下成長，每天卻不斷被批評、被拒絕、被否定，一切曾有過的夢想、希望也只會變成空想、壓力，在父母面前，有着說不出的愧疚，而且一天比一天沉重。

相信，活在同一個要追趕着長大、追捧着成功的城市，少年人的感受不純粹是他的個人感受。我在想，為何孩子要用這樣的方式來告白呢？可有人曾留意、關心他的真實感受呢？更要問的是，學校的核心價值是什麼呢？

啟發學生發掘自我價值

明白學校對學生成績、操行有所要求，希望可以培育出品學兼優的學生，這是無可厚非的。可是，教育最重要的部分從來都在於過程，而非結果。一所好學校，它的焦點永遠不是放在成績最優秀、最能為學校爭光的幾個「品學兼優」的學生身上，而是用心尋找、幫助那些不曾被看見、需要額外資源、鼓勵、支援的平凡學生。在我來看，教師的專業不在於學科上的知識，而是對成長中少年人的了解和重視。與學生同行就是教師每天的使命，在同行的過程中，重點在於啟導學生發現自己的價值，知道自己的優點，看見生命本身的豐富、多元和喜樂。學生不是為學校而生，更不是為分數而生呢！

在我們生活的城市或有它的一套價值標準，但這並不是年輕人的唯一選擇。鼓勵他們想想自己的需要，不要強裝別人眼中的自己，因為，每一個學生都是寶貴、都是獨特的。 「成長」才是生命的常態！聖誕將至，祝福我城的年輕人，可以活出與別不同的生命，因你在成長中的堅持，每一天都可以成為別人的幫助和祝福。

「We wish you a Merry Christmas！」

作者簡介：前校長、教育博士、大學講師，愛文字，更愛孩子，堅信親子關係比學業成績重要，在理論與實戰中猛然發現，夫妻關係才是子女快樂成長的基石，育有兩女一子

文﹕歐偉民

[Happy PaMa 教得樂 第221期]

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