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Happy PaMa 教得樂 第221期

Happy Pa Ma

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媽媽維特：目露凶光

【明報專訊】偶然檢查舊記憶卡，發現幾段兩年前拍下的玩「搖搖被」短片。「搖搖被」是我們喚的名字，玩法就是孩子坐在大毛巾被上，爸爸媽媽各執一端，讓大毛巾變成船兒，像搖籃般搖來搖去。當時他們兩兄弟分別六歲和兩歲，我們拚了老命，勉強還可以讓他們一起坐到船上搖。

那時候我心想，孩子再大些，我們就沒氣力再玩這遊戲了，值得拍下這個歡樂情景，所以叫老公拿攝錄機出來。拍完後累得要死，記憶卡就一直留在機內，徹底忘記。

這天記憶卡突然出土，珍貴片段重現眼前，當然是滿心歡喜的重溫舊片。但沒想到最令我印象深刻的，竟不是孩子們的爛漫笑聲，而是自己偶然被鏡頭捕捉到的肅穆殺氣。

片段裏，先聽到鏡頭外老公興奮宣布「好啦，開始搖被被！」和孩子爆發的笑聲，卻見我一臉遲疑，帶着一股有如神探審視案發環境的氣場，木然掃視四周，然後說：「唔得㗎，咁擺個鏡頭影唔到佢哋兩個，要由高位影落嚟至得。」

其中凝視鏡頭的一刻，我腦中應該是在盤算取景角度，但眼神中卻散發出一種森冷的凶光。當然，之後重擺鏡頭，就再看不到我的臉容，而是留下小子們快樂的見證。

歡樂中發出森冷目光

記得有次聽一位過度活躍症孩子母親的講座，她說拍下了自己教阿仔做功課的影片，看到自己目露凶光的樣子，真的非常震撼。講座當時就令我想起，自己同樣會在阿仔誤踏我雷區時，兩眼發出死光，那樣子一定非常害怕，我該好好調節自己。

如今我卻發現，原來即使理應享受親子樂的時候，我也會展現如此嚴峻的表情，而不是自己想像中的慈臉歡顏。我終於明白，面對自己惡相的震撼。

我想，也許是由於母親這個偉大崗位年中無休的訓練，我習慣了時時一眼關七，打點所有大小瑣碎事項，確保執行無誤。不是不容許自己出錯，但錯了就要盡力修正，排除問題，從幼嬰襁褓、出門七件事、生病對策、上學規劃、生活流程、誘導模式，莫不如此。檢視鏡頭如何擺佈，只是整副巨大執行機器的小小一環。

但也許，這其實不完全跟母親角色的訓練有關……？

最近讀一行禪師所寫的《與自己和解》，書中寫到，「假設我們與眾人一起欣賞日出，但我們心中充塞着各種工作計劃或者擔心憂慮的心情，想着過去或者未來的事情，無法真正享受美麗的日出。」這不正正是我的寫照嗎？

擔心過去未來 無法享受當下

大部分時間，我腦中都充塞着各式的念頭和擔憂，忙於找尋和排除各式的大小問題。這種頭腦不自覺的運轉，往往令我跌出當刻的時光，不能專注享受生命的美好。我的確需要學習靜下來，放下自己的頭腦，用心感受當刻的幸福——學習放鬆自己，活在當下。

同時，這段短片也在溝通層面上提醒了我，注意自己在生活中對家人不自覺的批判。在搖搖被一例中，我看到自己並非純粹在盤想如何調校鏡頭，而是背後帶着一種批判老公「點會放個咁嘅角度㗎」、「都唔諗下可唔可行」的心態。連拍攝一段歡樂家庭片，我都這般德行，可以想像平日老公受我的臉色認真不少，真的對不起。面對孩子，我也可能同樣嚴苛。

看到自己的問題，就是解決的一半。願以此為起點，讓自己和家人活得更寬容自在。

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

文﹕葉杏麗

[Happy PaMa 教得樂 第221期]

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