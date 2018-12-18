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Happy PaMa 教得樂 第221期

Happy Pa Ma

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小廚神爭奪 香港MasterChef 圍裙

【明報專訊】自問煮得一手好菜的小小廚神，現在有機會大展身手了！南豐集團旗下的將軍澳廣場，今個聖誕佳節聯乘全球知名的烹飪比賽節目MasterChef，為大家送上「TKO Plaza×MasterChef 'TIS TASTY CHRISTMAS趣『味』聖誕」。MasterChef首度於香港登場，並與將軍澳廣場合作搭建了節目實景，即場提供專業親子趣味烹飪工作坊，讓大家提升廚藝技巧，親手製作色、香、味俱全的佳餚，歡度一個寓學習於娛樂的Tasty Christmas。

在指定活動日期，於場內即日以電子貨幣消費滿$300， 並「讚好」將軍澳廣場facebook專頁或「追蹤」將軍澳廣場Instagram帳號，即可登記免費參加烹飪工作坊一次；表現優秀的參加者，更可獲贈限量版「MasterChef×TKO Plaza圍裙」，有收看節目的觀眾朋友都知道，留有圍裙是對廚藝的肯定，別具收藏紀念價值！

■INFO

TKO Plaza x MasterChef 'TIS TASTY CHRISTMAS趣「味」聖誕

日期：12月22至26日、29至31日、2019年1月1日

時間：下午1:30、3:00、4:30、晚上6:00（每日4節各45分鐘）

地點：將軍澳廣場一樓中庭

查詢：2207 4001

■送烹飪工作坊及限量環保袋

將軍澳廣場送出8對親子「TKO Plaza×MasterChef烹飪工作坊」名額及8份TKO×MasterChef限量環保袋予《Happy PaMa教得樂》讀者。活動日期為12月29或30日（周六或日）下午1:30。名額8個，每人可獲一個環保袋及一對親子名額，活動日期安排隨機送出。有興趣的讀者請於12月19日（明日）中午12:00前回答以下問題，連同個人資料（姓名、地址、聯絡電話）電郵至ymngan@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。

問：MasterChef×TKO Plaza烹飪工作坊在哪個商場舉行？

[Happy PaMa 教得樂 第221期]

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