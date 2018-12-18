小廚神爭奪 香港MasterChef 圍裙

【明報專訊】自問煮得一手好菜的小小廚神，現在有機會大展身手了！南豐集團旗下的將軍澳廣場，今個聖誕佳節聯乘全球知名的烹飪比賽節目MasterChef，為大家送上「TKO Plaza×MasterChef 'TIS TASTY CHRISTMAS趣『味』聖誕」。MasterChef首度於香港登場，並與將軍澳廣場合作搭建了節目實景，即場提供專業親子趣味烹飪工作坊，讓大家提升廚藝技巧，親手製作色、香、味俱全的佳餚，歡度一個寓學習於娛樂的Tasty Christmas。