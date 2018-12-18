風火輪挑戰 汽車大激鬥

場內特設三大風火輪挑戰區，包括「極速賽道挑戰」、「超級飛車挑戰」及「Hot Wheels尋寶機」，讓大小朋友現場激鬥一番；同場另有Hot Wheels大型情景模型、試玩區及電競賽車遊戲區。荃新天地更邀請了資深Hot Wheels收藏家Ron Wong，借出過百款珍藏Hot Wheels玩具車於活動中公諸同好，讓大家一同見證Hot Wheels在50年來的演變。當然亦不少得粉絲最愛的Hot Wheels期間限定店，於不同日子全港優先售賣多款最新產品，當中Volkswagen Drag Truck特別版玩具車，全港只有230架於荃新天地獨家換領，Hot Wheels狂迷萬勿錯過！

■INFO

荃新天地×Hot Wheels 「Challenge Accepted 50周年慶典」

日期：即日至2019年1月1日

時間：中午12:00至晚上9:00

地點：荃灣荃新天地1期及2期

查詢：3926 5708

■送Hot Wheels「50周年特別版系列」

荃新天地送出Hot Wheels「50周年特別版系列」（一套10款）予《Happy PaMa教得樂》讀者，名額6個，每人可獲禮品一套。截止日期：12月25日，送禮詳情刊於報章。

[Happy PaMa 教得樂 第221期]