家家有禮：星光閃爍特效 無敵Selfie位

【明報專訊】有沒有想過讓自己變身成聖誕禮物？信德中心以「光影聖誕狂想曲」為主題，利用嶄新的光影特效，讓大家如置身於巨型禮物盒內盡情selfie及打卡！場內特設三大光影特效專區，包括「星光圓舞曲」、「閃爍幻想曲」和「幻影進行曲」，每組鏡面裝置的燈效都經過精心設計。於場內以電子貨幣即日消費滿任何金額及讚好信德中心facebook專頁，可即場打印照片一張，讓你拍出不一樣的照片賀聖誕。場內另有3米高的「閃爍聖誕樹」，加上星光閃爍的效果，充滿浪漫聖誕氣氛。
商場更準備多重聖誕購物禮遇，包括消費滿指定金額可換領的限量版「聖誕小布袋」及「型格光影聖誕樹」，為大家增添聖誕歡樂氣氛！此外，「The Grand聖誕期間限定店」亦會帶來特色聖誕美食，讓大家把節日氣氛帶回家中。
■INFO
信德中心「光影聖誕狂想曲」
日期：即日至2019年1月1日
時間：上午10:00至晚上10:00
地點：上環信德中心二樓中庭
■送聖誕小布袋及光影聖誕樹
信德中心送出「聖誕小布袋」及「光影聖誕樹」予《Happy PaMa教得樂》讀者，名額15個，每人可獲上述禮品各一份。
截止日期：12月25日，送禮詳情刊於報章。
[Happy PaMa 教得樂 第221期]