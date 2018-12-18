家家有禮：星光閃爍特效 無敵Selfie位

【明報專訊】有沒有想過讓自己變身成聖誕禮物？信德中心以「光影聖誕狂想曲」為主題，利用嶄新的光影特效，讓大家如置身於巨型禮物盒內盡情selfie及打卡！場內特設三大光影特效專區，包括「星光圓舞曲」、「閃爍幻想曲」和「幻影進行曲」，每組鏡面裝置的燈效都經過精心設計。於場內以電子貨幣即日消費滿任何金額及讚好信德中心facebook專頁，可即場打印照片一張，讓你拍出不一樣的照片賀聖誕。場內另有3米高的「閃爍聖誕樹」，加上星光閃爍的效果，充滿浪漫聖誕氣氛。