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Happy PaMa 教得樂 第221期

Happy Pa Ma

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又一城13米蛋糕賀20歲

【明報專訊】為慶祝20周年，今年聖誕又一城特別以「Merry-Go-20th」為慶祝主題，全港首個13米高、共4層高的巨型生日蛋糕裝置矗立於中庭，配以仿照「Merry-Go-Round」的金鹿作裝飾，頂部更特別裝上巨型紅色20周年標誌，為今個聖誕添上繽紛色彩。此外，於G層特設又一城經典聖誕展覽，精心挑選5棵歷年來最教人回味的昔日經典「全港室內最高聖誕樹」，並以迷你模型的方式重現眼前，與大家一起回顧不同年代的經典聖誕。

捐款助腦退化症 換限量相架

至於又一城原創表演「聖誕大巡遊」已成為每年聖誕節的經典表演節目，今年聖誕老人率領國際級特技表演隊伍，配以繽紛華麗的聖誕主題舞衣游走場內各層，大家可以最近距離欣賞連場精彩的雜技及歌舞匯演，而只需捐獻$98，即可到「聖誕老人閃爍小屋」與聖誕老人合照，並可獲贈又一城20周年限量版相架，所有款項將全數撥捐至「高錕慈善基金」為腦退化症病患者、家屬及照顧者提供協助。

■INFO

又一城「Merry-Go-20th」

日期：即日至2019年1月2日

時間：上午10:00至晚上11:00

地點：九龍塘又一城

查詢：2844 2222／5500 2342

■送L'OCCITANE禮品套裝及「親親聖誕老人」拍照券

又一城送出L'OCCITANE禮品套裝及「親親聖誕老人」拍照券予《Happy PaMa教得樂》讀者，名額4個，每人可獲上述禮品各一份。截止日期：12月25日，送禮詳情刊於報章。

[Happy PaMa 教得樂 第221期]

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