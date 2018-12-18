又一城13米蛋糕賀20歲

【明報專訊】為慶祝20周年，今年聖誕又一城特別以「Merry-Go-20th」為慶祝主題，全港首個13米高、共4層高的巨型生日蛋糕裝置矗立於中庭，配以仿照「Merry-Go-Round」的金鹿作裝飾，頂部更特別裝上巨型紅色20周年標誌，為今個聖誕添上繽紛色彩。此外，於G層特設又一城經典聖誕展覽，精心挑選5棵歷年來最教人回味的昔日經典「全港室內最高聖誕樹」，並以迷你模型的方式重現眼前，與大家一起回顧不同年代的經典聖誕。
捐款助腦退化症 換限量相架
至於又一城原創表演「聖誕大巡遊」已成為每年聖誕節的經典表演節目，今年聖誕老人率領國際級特技表演隊伍，配以繽紛華麗的聖誕主題舞衣游走場內各層，大家可以最近距離欣賞連場精彩的雜技及歌舞匯演，而只需捐獻$98，即可到「聖誕老人閃爍小屋」與聖誕老人合照，並可獲贈又一城20周年限量版相架，所有款項將全數撥捐至「高錕慈善基金」為腦退化症病患者、家屬及照顧者提供協助。
■INFO
又一城「Merry-Go-20th」
日期：即日至2019年1月2日
時間：上午10:00至晚上11:00
地點：九龍塘又一城
查詢：2844 2222／5500 2342
■送L'OCCITANE禮品套裝及「親親聖誕老人」拍照券
又一城送出L'OCCITANE禮品套裝及「親親聖誕老人」拍照券予《Happy PaMa教得樂》讀者，名額4個，每人可獲上述禮品各一份。截止日期：12月25日，送禮詳情刊於報章。
[Happy PaMa 教得樂 第221期]