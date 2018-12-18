聖誕藝術王國 璀璨奪目閃不停

實物影像混合 展38款自然景觀

奇幻感官互動花園通過實存的雕刻物與影像混合的方式，將幻影、3D影像、聲音及雕塑結合，產生一種視覺上的錯覺，呈現出38款大自然景觀。這次金昌謙為WTC世貿中心創作的視覺藝術作品，透過水盆的影像，投射出虛構的水面動態波紋，映照四季變化及聖誕馴鹿於聖誕節所遇到的故事，當中還加入園內的雀鳥飛翔、聖誕花瓣和雪花飄落的效果。

另外，為與WTC VIP Club會員歡度一個多姿多采的聖誕節，即日至2019年1月1日的「會員聖誕額外賞」活動逢周五加推會員優惠，會員可以驚喜分數換領聖誕禮品，部分精彩禮品更將設Office Club限定，當中包括agnès b.可愛兔仔公仔購物袋、名貴護膚套裝、名牌香水等，數量有限，換完即止。

■INFO

WTC世貿中心閃耀聖誕藝術王國

日期：即日至2019年1月6日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：銅鑼灣WTC世貿中心

查詢：2576 4121

■送agnès b.可愛兔仔公仔購物袋

WTC世貿中心送出agnès b.可愛兔仔公仔購物袋予《Happy PaMa教得樂》讀者，名額10個，每人可獲禮品一份。截止日期：12月25日，送禮詳情刊於報章。

[Happy PaMa 教得樂 第221期]