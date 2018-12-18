家家有禮：聖誕舞會展開童夢繪本之旅

【明報專訊】普天同慶的聖誕節快到了，新鴻基地產旗下12大商場包括大埔超級城及元朗廣場等，聯乘法國知名插畫師瑪莉‧黛思邦絲（Marie Desbons）舉辦「聖誕童夢繪本之旅」，把瑪莉‧黛思邦絲筆下多個廣受年輕家庭喜愛的繪本故事作為設計藍本，立體呈現逾30個聖誕老人及仙子人物，他們將遍佈商場不同角落，讓大家盡情拍照。當中大埔超級城變成1500平方呎的聖誕舞會，還加入兩大互動藝術元素，帶出環保信息，讓大家享受聖誕舞會歡愉的同時，了解升級再造、愛地球的意義。
巨型畫筆創造「大」師作品
想跟法國插畫大師瑪莉‧黛思邦絲學畫畫，機會來了！即日至12月26日到大埔超級城、元朗廣場及新翠商場，關注相關商場指定官方社交平台專頁，即可參加「聖誕S.T.E.A.M互動繪畫體驗館」，使用Air Touch無感氣動技術，揮一揮動巨型畫筆即可塗出一張「大」師級畫作，完成後更可把畫作分享予親友。
■INFO
新地12大商場
聖誕童夢繪本之旅
日期：即日至2019年1月6日
時間：可參考個別商場開放時間
地點：新地12大商場
查詢：2665 6090（大埔超級城）
■送新地商場×瑪莉‧黛思邦絲精選聖誕套裝
新地12大商場送出「新地商場×瑪莉‧黛思邦絲精選聖誕套裝」予《Happy PaMa教得樂》讀者，每份包括「新地商場×瑪莉‧黛思邦絲別注版2019年月曆」、「聖誕愛地球紙飲管」及精選聖誕美食，名額5個，每人可獲禮品一份。截止日期：12月25日，送禮詳情刊於報章。
整理：顏燕雯
[Happy PaMa 教得樂 第221期]