家家有禮：聖誕舞會展開童夢繪本之旅

【明報專訊】普天同慶的聖誕節快到了，新鴻基地產旗下12大商場包括大埔超級城及元朗廣場等，聯乘法國知名插畫師瑪莉‧黛思邦絲（Marie Desbons）舉辦「聖誕童夢繪本之旅」，把瑪莉‧黛思邦絲筆下多個廣受年輕家庭喜愛的繪本故事作為設計藍本，立體呈現逾30個聖誕老人及仙子人物，他們將遍佈商場不同角落，讓大家盡情拍照。當中大埔超級城變成1500平方呎的聖誕舞會，還加入兩大互動藝術元素，帶出環保信息，讓大家享受聖誕舞會歡愉的同時，了解升級再造、愛地球的意義。