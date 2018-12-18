童讀好書：「小記者」在港紅足15年 伯樂細說老鼠故事

且由它的「伯樂」娓娓道來。

今年是香港《老鼠記者》出版15周年，要細訴它的威水史，就不得不提新雅文化前董事總經理兼總編輯嚴吳嬋霞，皆因Geronimo Stilton這本好書，是由嚴太一手發掘。「每逢歐洲書展，海外買手總是一窩蜂跑去搶大出版社的版權，但老實說，香港市場細、銷量不多，一定不夠人爭，所以我寧願去發掘一些小型出版社。當時，就給我遇上意大利一間極小的出版社Piemme，他們枱面放了幾冊Geronimo Stilton，我隨手翻翻，雖然我不懂得意大利文，但就被它的版式設計吸引，覺得這是一本有潛質的書。」

嚴吳嬋霞一手發掘

Geronimo Stilton之所以令嚴太眼前一亮，是因為它夠創新。「不單有手繪插圖，而且它的字體會配合內容而變化。舉例，若文中強調的是『興奮』，就會放大及改用顏色字體來寫『興奮』；或是『發怒』，便在『發怒』旁邊加一堆火；有些時候，句子更不是一直行，而是彎彎曲曲的。在當時來講，是很創新的，我覺得小朋友會喜歡。」

當然，Geronimo Stilton的故事也是引人入勝的。「這本書有幽默、惹笑的地方，亦有曲折、懸疑的情節，小朋友需要去想像、思考，這正正是一本優秀兒童書需要有的元素。」

嚴太拍板購入Geronimo Stilton的全球中文版版權後，就馬上展開「重新包裝」的工作。「這步工夫很重要，我買版時，已經想好怎樣recreate這本書，如何使它更迎合香港市場和可以賣得好。因為Geronimo Stilton是叢書，每次我至少要買10冊版權，如果第一冊已經『死』了，那之後9冊便會血本無歸，因此，是只許成功，不許失敗的。」

親自操刀 譯出精髓

除了落足本設計封面，翻譯也是嚴太絞盡腦汁的一環。當時新雅文化是按Geronimo Stilton的英文譯本來翻譯做中文的，最初還請內地的出版社幫忙，「這間出版社的譯者中文文筆固然好，英語水平亦很高，但最大問題，是譯不出精髓來」。結果，還是要由嚴太親自操刀。

她說︰「翻譯不是把一種文字變成另一種文字這樣簡單，既要利用中文、漢語的優勝，寫得比意大利文、英文更生動，但背後還牽涉文化。《老鼠記者》的主角謝利連摩．史提頓十分喜歡吃芝士，甚至口頭禪也是『我以一千個莫澤雷勒乳酪發誓』。芝士不是中國人的文化，難道我就要全部刪走、簡化？其實莫澤雷勒（Mozzarella）即是水牛芝士，小朋友去超級市場也找到的，所以我選擇了保留，但同時加入註解。於是，小朋友看這本書，就會得到很多新知識，包括文化、地理、歷史等。」

特別製圖 保持原著創意版式

另一個難題就是如何把原著的版式學過來，嚴太笑言，當時也考起不少製作部的同事。「他們告訴我做不到，怎樣排呢？我不管，何解拉丁字母做得到，中文字就不能？我一定要他們想辦法，總之要做到為止。結果，這些特殊效果全部用製圖的方式去解決。」

首冊《老鼠記者——預言鼠的神秘手稿》在2003年正式推出市場，雖然正值SARS時期，市况低迷，但《老鼠記者》卻出奇地好賣，要不斷再版加印。「我引以為榮的，是一個奇蹟！」

轉眼15年，《老鼠記者》已推出了89冊，問嚴太最喜歡哪一冊？她就推介第五冊——《老鼠記者——蒙娜麗鼠事件》。這冊故事講述在妙鼠城博物館內的一幅名畫「蒙娜麗鼠」，被發現畫作下隱藏了另一幅畫，需要讀者靠着11個細節、11個字母去揭開秘密的真相。「到今天，我仍然很滿意這個書名，把蒙娜麗莎變成蒙娜麗鼠，很有趣。雖然每冊《老鼠記者》都有一些懸案要去偵查，但這一冊的佈局比起其他是稍為複雜的，要經歷11件事才找到11個字母，然後又要再走入迷宮圖書館，非常緊湊。」

文︰沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第221期]