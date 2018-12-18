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Happy PaMa 教得樂 第221期

Happy Pa Ma

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歡樂聖誕：跟愛麗絲夢遊聖誕

【明報專訊】相信小朋友都看過《愛麗絲夢遊仙境》這故事，當中的夢幻情節及經典人物，今次全都現身於「Alice's Adventure @ Starlight Garden夢遊奇幻樂園」中，陪你一起過聖誕！

沙田新城市廣場3樓正舉辦「Alice: Into the Rabbit Hole」展覽，現場有在韓國展出時，曾成為一時佳話的超級巨型愛麗絲充氣娃娃，及以樹屋為藍本的愛麗絲復古夢幻房間等；而7樓星光花園更讓小朋友化身成小小愛麗絲，並穿梭在多個神秘場景之中：你可以走過100呎長的顛倒光影隧道，看着6呎高及過百朵奇異舞動玫瑰花，以列陣式歡迎你進入秘境的奇幻迷境，並在神秘大嘴貓引領下走進這個時空錯置的顛倒世界。

■info

Alice's Adventure @ Starlight Garden夢遊奇幻聖誕

日期：即日至明年1月13日

時間：中午12:00至晚上10:00（逢周五、六、日及公眾假期延長至晚上11:00）

地點：沙田新城市廣場一期7樓星光花園

備註：活動設快速通行證，新城市廣場VIP Club會員憑8分即可換領快速通行證（2人同行）進入活動地點

網址：www.newtownplaza.com.hk

DIY發聲玫瑰

大家在星光花園沉醉在愛麗絲的世界之餘，還可參加工作坊，例如親身製作一束會發光、說話的玫瑰花，在節日期間贈予好友，留下祝福語句。（商場提供）

■「SPEAKING FLOWER」發光玫瑰工作坊

日期：12月23、30日及明年1月1日

時間：下午3:00至6:00

（共3節，每節1小時，每節10人）

地點：一期7樓星光花園

參加辦法：新城市廣場VIP Club會員憑20分、非會員以電子貨幣消費滿$4000即可換領參加名額

[Happy PaMa 教得樂 第221期]

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