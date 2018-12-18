歡樂聖誕：聖誕奇幻靚景 邊玩邊打卡

文：顏燕雯

小模特兒：Claire、Eden

走進「螢之森」探秘

小朋友，請拿起神奇發光瓶，跟我們一起走進森林探險，尋找小精靈的蹤影！

這個都市中的「賞螢森林」隱藏於D2 Place二期之內，那裏住了一群守護螢火蟲的小精靈。今個聖誕，你想化身成「探險家」去探望他們嗎？入場時，大家先會獲派一個盛載神奇力量的玻璃瓶，除了用來照明領路，只要把它放在指定的小木頭上，便會觸發場內多個感應裝置，頓時會看到漫天螢火蟲和小精靈在飛舞，非常美麗。

走出森林後，原來故事還未完結呢！我們迅即來到商場一期天台，這裏已變成白茫茫的仿真雪地森林！當中有一間精靈居住的小木屋，充滿童話色彩；而在指定時段內，這兒更會吹起漫天紛飛的飄雪，若選對時間拍照，肯定會拍出一個白雪飛花的童話國度，原來留在香港都可以過一個白色聖誕呢！（飄雪日期：12月22日至明年1月1日下午3:00至晚上8:30，每節25分鐘）

■info

螢の森The Forest Light

日期：即日至明年1月20日（逢周一暫停開放，12月24及31日除外）

時間：中午12:00至晚上9:00

地點：荔枝角D2 Place 二期地下The Garage（賞螢森林）、D2 Place 一期天台花園（精靈小木屋）

備註：活動設有FAST PASS，凡於商場指定零售商戶消費滿指定金額，即可於商場二期顧客服務處換領即日「FAST PASS」進入賞螢森林及精靈小木屋，可優先自由選擇場次及於專用通道快速進入活動場地。飄雪場次設人數限制，需於商場二期辦公室大堂免費領取入場證，入場證將於各場次開始前2小時派發

網址：www.d2place.com/xmas2018

逛「英倫火車站」買禮物

賞螢火蟲和賞雪後，是時候揀聖誕禮物給親朋好友！麥田捕手聖誕及新年市集「聖誕快車」是一個以「英倫火車站」為主題的市集，除了有多個聖誕工作坊，更設有9米長的蒸汽火車裝飾，加上市集內過百個本地手作攤檔，以及台灣人氣品牌Vancaza Accessory限定店，大小朋友都會選到合心水禮品。

日期：12月22日至明年1月1日

時間：下午1:00至晚上9:00

地點：D2 Place 一期The Space（2/F）

[Happy PaMa 教得樂 第221期]