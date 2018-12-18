藝術家鍾大富回歸村屋作畫 岩彩泛起漣漪 反思微妙世界

追溯鍾大富（Dave）與岩彩的相遇，是上世紀80年代末的事。他當時一直沉迷版畫，但在香港做不出心目中的版畫，後獲日本教育部獎學金前往日本修讀版畫。「因為是拿獎學金，不用打工，放假我會去找一名中國同學閒聊藝術，當我坐下來喝茶，他拿着畫筆在畫，奇怪啊，他的畫筆蘸着的竟是礦物粉，這是什麼畫啊？我很嚮往這種畫的色彩和層次。」

日本留學 發現中國岩繪美

令Dave着迷的正是岩彩繪畫，但一般人都以為這是傳統東洋畫，沒想到它源於中國，在工筆和水墨畫未興起時，唐朝以前曾盛極一時。「那時我雖然對岩彩有濃厚興趣，但沒錢學，因為在日本買岩彩太貴了。」 但岩彩如同敦煌壁畫色彩璀璨顏色，一直留在他心底。古人以岩畫祈福和記事，帶有一份可敬意味。一別20年，他與岩畫重逢已是21世紀的事。10年前他再找那名曾在日本留學的同學，開始探索岩彩繪畫，在那個時空裏，Dave的畫室很大，因為他已從香港移民溫哥華。

「岩彩畫是什麼？很簡單，用岩石礦物粉畫的畫，就是岩彩畫，而岩彩最吸引我的是顏色的特性、純度、彩度和變化，其他物料很難達到；岩彩可以畫很多層次，一層一層的，好像先畫了深藍色，再落一層薄薄的紅色，藍與紅就出現一種紫的顏色，紅色上我再落一種黃色，三種顏色產生微妙變化。」

時空回到香港，Dave在畫岩彩畫的10年後，在鍾屋村窄窄長長的小畫室製作岩彩年卡，卡上跳躍的豬結合了版畫又貼上金箔：「現在中國有生產岩彩，便宜了很多，我才可以畫得起，你看這小包紅色50克就要100元。」他拿起另一包玉色般美的綠，每克4.5港元，50克就要200多元。10年前他重燃繪畫岩彩的一團火，買了第一批岩彩，約1萬多港元，聽來很貴，但用了近10年啊，如今他畫着的是新近買的第二批。

或許，我們最熟悉的岩彩，就是朱砂，平常只用作圖章印泥和中藥，而不知朱砂也大量用來煶煉汞和激光科技材料。

鍾屋村叫人想起許願樹，也叫人想起新界過年時的金金紅紅。看他作畫的金箔和岩彩，跟他原居民的身分有關嗎？「沒有關係！但兜兜轉轉，我仍是屬於鍾屋村的，我又回到這裏生活。」鍾屋村前有大樹和土地公公，有優雅的祠堂，村子是典型圍村格局，小村屋整齊地在巷子排列。Dave住的是350呎單邊3層村房子，地下是畫室，樓上才是居室。大富，Dave，是全村第一個考入大學的小伙子。

他有一姊一弟，父母在大埔墟開冰室，孩子放假都要幫手，父母是典型1970、80年代克勤克儉的港人，每天由天光做到天黑，當兒子告訴父親他考入中大念藝術系時，父親問：「藝術是念什麼的？」「畫畫的！」「明白了，你念畫畫！你會轉科嗎？」

1970年代的大埔墟，還很鄉土，那裏只有一位名不見經傳但用心教畫的教師。Dave中三時，學校沒了美術科，喜歡畫畫的他就跟父親說，他想學畫畫，冰室老闆的父親，日捱夜捱，雖然不明白畫畫有什麼用，卻願意給學費。

Dave摸上大埔墟唯一的教師，這一摸，卻學了5年。「老師已去世！但他是我人生的啟蒙老師。上第一課，他給我一個波，一個桶，靠眼睛量度畫素描，要我畫到一樣高，接着是打燈給我們畫明暗，接着是水彩和油畫，他教我如何看光暗的變化，他給我耐性的訓練。我看着班裏掛起來的畫，我的畫逐漸超出了師兄。」

在中大的4年裏，他早上10時至晚上10時都在畫室，暑假時，畫室只有他一人。「我當時太投入了。少年時代竟也沒想去拍拖。」他畫素描、油畫、木雕、版畫、水彩……他認為一個藝術家一定要掌握視覺的元素、肌理、構思、物料運用、顏色變化；但他又認為藝術家已經是人間天使，藝術工作沒有框框，所以從日本歸來雖然一直在大學擔任兼任講師，但他也會做奇怪而能夠表現能力的工作，好像有次他跑去為一家漢堡快餐店清除宣傳畫的簽名漬，原因？「他們知我懂用很多物料，去漬能力強。」

不一樣山水畫 獲藝術雙年獎

他大學畢業第二年，獲香港當代藝術雙年獎，是一系列名叫《現代山水》的素描作品，說的是山水，畫的卻是石頭和金屬管，石紋與金屬的反光，是不一樣的山水，他的作品從這裏不斷延伸演變，和冷冷的藝術家不同的Dave，他待人接物是暖暖的，總是笑容滿臉：「我感到無論是思維模式，寫畫概念，都是從中三寫素描時延伸開來。」看他的作品，仍然是自然素材和嫺熟的技巧，或許只是換了不同彩料和結合手法，仍然是寫他對生活的感受和社會的批判，仍然把版畫在印刷後，圖像在紙上左右反轉的關係，帶到岩彩裏，一個個以堅硬礦物質表達的漣漪，影像在無形無色的水裏倒轉過來。

聖誕前夕，Dave給我們說岩彩繪畫，但我們也關心漣漪表達的是什麼題材？「畫的題材都很個人，我不是挑起人的情緒，我只是挑起自己的情緒，你若不看題目，看到的東西好像隨風而逝，你可能看不到我心中挑起的是什麼，像六四那張，你可能只看到幾隻鳥在飛。在畫家的世界，呈現的東西很微妙。我利用不同的視點，去觀察和描繪世界，藉此反思自省。」

聽過優才計劃來港的畫家，埋怨作畫工具多，香港地方小。回流的Dave一邊拿着畫筆，一邊蘸着礦物粉，卻開懷笑說：「在加拿大，我的畫室比這裏大一倍，但在這裏，香港的活力和生命力卻大十倍。」太好了，好像是給香港一個美好的聖誕祝福！

■給香港的話

「當藝術家要有熱情和投入，做其他事情也一樣，都是要經過磨練。我在日本讀版畫時，九時多返畫室，經過老師的工作室，他已在創作，晚上八時畫室關門，我經過他的工作室，仍是亮着燈。我很感動，他教學、創作，每年有畫展，着着實實地畫，充滿熱情。」

■Profile

鍾大富（Dave）

畫家及香港中文大學兼任講師，教授版畫和水彩。曾獲香港、日本、台灣及韓國的版畫獎。除版畫和岩彩，也有木雕、素描及水彩等作品。新界鍾屋村原居民，中三開始在最近家的大埔墟找到盧超文老師，習畫5年，後考入中大修讀藝術系。獲獎學金前往日本讀版畫，1990年東京國立藝術大學版畫科藝術碩士畢業。2003年與太太及子女移民溫哥華，10年後回流香港，回到家族的鍾屋村繼續作畫、教書和行山。今年9月在香港明畫廊舉行「天地成漣•溜鏡圖波」岩彩個展，展出2012至2018年創作的25幅岩彩作品，包括岩彩紙本及岩彩絲網，以漣漪貫穿不同的內容，包括生活感受及社會批判。獲獎包括香港當代藝術雙年展素描獎（作品於香港美術館收藏）及第12屆台灣國際版畫及素描獎優秀作品。

文：朱一心

編輯：廖偉龍

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