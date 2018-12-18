簡易器具：「聰明杯」3分鐘炮製細緻風味

聰明濾杯最大的特色在濾杯底的活塞，熱水注入濾杯後，水壓使活塞閉合，防止熱水流出，讓咖啡粉充分浸泡，浸泡後將濾杯置於咖啡杯或分享壺上，底部因受按壓使活塞開啟，咖啡便流入杯中。

冲泡方式（聰明杯容量約300毫升）：

1. 濾紙置於聰明杯中，以適量室溫水洗去紙味

2. 加入約15克咖啡粉，注入適量熱水（約75毫升），輕輕攪拌，確保所有咖啡粉沾到熱水

3. 再注入熱水（約9分滿），蓋上蓋子。由第一次注入熱水開始，約3分鐘完成浸泡

4. 聰明杯置於咖啡杯或分享壺上，咖啡便會流出。Birdie說：「品嘗咖啡時，先聞香味，喝第一口時，認真細味，感受咖啡的醇度和香氣」

溫馨提示：

1. 粉水比例與浸泡時間可依照個人口味喜好調整，一般建議咖啡粉和水比例為1比15-17

2. 將咖啡杯預熱，能減低咖啡降溫速度

3. 如果有時間細心品味一杯咖啡，建議先把咖啡注入具保溫功能的分享瓶，按需要倒出飲用，避免咖啡降溫太快