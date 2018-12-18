簡易器具：「聰明杯」3分鐘炮製細緻風味

【明報專訊】冲泡咖啡的器具種類很多，手冲壺、MOKA壺、法式濾壓壺、虹吸壺等器具，透過浸泡、滲透、加壓或滴濾等方式，炮製出來的咖啡口感、風味各有不同，要冲泡或冲煮得好，當中大有學問，部分器具清洗時亦比較麻煩。說到簡單易用，又能冲出品質穩定的咖啡，Birdie推介使用「聰明濾杯」（Clever Coffee Dripper）。傳統濾杯注入熱水後，下方流出咖啡，對於注水速度有較高要求，也要熟練掌握穩定的水流，否則容易變成風味不足。而聰明濾杯，簡單操作便可充分表現出咖啡的細緻風味。
聰明濾杯最大的特色在濾杯底的活塞，熱水注入濾杯後，水壓使活塞閉合，防止熱水流出，讓咖啡粉充分浸泡，浸泡後將濾杯置於咖啡杯或分享壺上，底部因受按壓使活塞開啟，咖啡便流入杯中。
冲泡方式（聰明杯容量約300毫升）：
1. 濾紙置於聰明杯中，以適量室溫水洗去紙味
2. 加入約15克咖啡粉，注入適量熱水（約75毫升），輕輕攪拌，確保所有咖啡粉沾到熱水
3. 再注入熱水（約9分滿），蓋上蓋子。由第一次注入熱水開始，約3分鐘完成浸泡
4. 聰明杯置於咖啡杯或分享壺上，咖啡便會流出。Birdie說：「品嘗咖啡時，先聞香味，喝第一口時，認真細味，感受咖啡的醇度和香氣」
溫馨提示：
1. 粉水比例與浸泡時間可依照個人口味喜好調整，一般建議咖啡粉和水比例為1比15-17
2. 將咖啡杯預熱，能減低咖啡降溫速度
3. 如果有時間細心品味一杯咖啡，建議先把咖啡注入具保溫功能的分享瓶，按需要倒出飲用，避免咖啡降溫太快