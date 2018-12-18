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好煮意：鹽滷豆腐「硬淨」扮肉扒

【明報專訊】富彈性 蒸煎鹵燜皆宜

鹽滷豆腐比石膏豆腐更富彈性，蒸煎鹵燜等煮法均可。Ida就即席示範兩種煮法，把整件鹽滷豆腐放入鹵水浸煮2至3小時，就可以切件成為鹵水豆腐。又或是切件加入醬油煎煮，就變成另一道簡單菜式。喜點廚房製作的鹽滷豆腐亦供應給不同餐廳，其中綠匯學苑的慧食堂就是其中一家，自去年10月起，餐廳就一直訂購鹽滷豆腐，取其新鮮製作，不含防腐劑等特點，製成芝味豆腐、海帶芽蒸豆腐及豆腐酸乳酪。亦有其他餐廳選用，如中環旳MANA! Fast Slow Food和POP vegan、上環Ohms Cafe & Bar、灣仔小苗子等。

做蛋糕 不加奶牛油也細滑

由多名熱愛自然的人士共居建設的土丘，亦不時以鹽滷豆腐創作菜式。成員之一阿飛認為石膏滑豆腐及鹽滷豆腐質感不同，各有突出之處。有些人喜歡吃滑溜食物，自然偏好石膏滑豆腐。阿飛形容：「鹽滷豆腐的質感比較『硬淨』，用來扮肉就很好。以重力擠壓鹽滷豆腐能使其更濃縮集中，再輕煎就似肉扒，這種質感非石膏滑豆腐可做到。」

他們亦試過用鹽滷豆腐製成鹵肉粒，又或炒至乾身製成XO醬。「製作豆腐蛋糕時亦會用鹽滷豆腐，因其豆香非常濃郁。將豆腐打爛後製成蛋糕，不必加奶及牛油亦可做到豐盈細滑的蛋糕質感。」純素鹽滷豆腐芝士蛋糕由本周起於喜居生活限量供應。

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