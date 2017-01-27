快攻「魔鬼」 擁抱360°維港城景

（城景系列之三）

半小時攻頂 適合初哥

不少外國人喜愛來港行山，其中一個原因是山徑很近市區，交通省時，很容易登上高處欣賞香港美景。今次行山達人許麗沛（Sara）推介的魔鬼山路線就更加「貼市」，由油塘嶺南古廟入口起步，不用半小時已可攻頂，之後更是連續下坡，3小時多已可完成，非常適合行山新手嘗試。

魔鬼山標高222米，據《新安縣志》所載，它的古名為雞婆山，滿山嶙峋怪石。因清朝時曾長期遭海盜佔據，故村民稱之為惡魔山；在英治時期，英國將山名譯為Devil's Peak，因而又得魔鬼山之名。另外，20世紀初英軍曾於山上建炮台，所以又有炮台山之稱。

從嶺南古廟入口起步，便會進入昔日的嶺南新村範圍，這村已在1996年清拆，但村內的嶺南古廟至今香火不斷。拾級而上，就接上衛奕信徑第三段，從這裏可走進只是一山之隔的將軍澳華人永遠墳場。在分岔口轉上右邊的山路，這裏的路况較為崎嶇，但不用多久，便可來到今次行程的最高點。

日出日落射燈show任君選

整個魔鬼山炮台由碉堡、戰壕、炮台、火藥庫等設施組成，山頂建有長長的碉堡，分別可俯瞰維港、港島北部及將軍澳等地。這裏曾是war game愛好者的天堂，以往經常「槍戰」連場，現時仍不難在地上發現氣槍的BB彈，但由於行山人士漸多，加上私營野戰場地增加，現在已很少人來打野戰。只要走到標高柱的位置，就能望到整個維港，在天清氣朗的日子，維港兩岸的城市景色清晰展現眼前。由於景觀開揚，差不多360度無遮擋，所以這裏是觀賞日出日落的最佳位置。日出時，太陽會從西貢釣魚翁後方升起；日落時，夕陽則會在維港城景襯托下，沉沒於大嶼山的山脊線。夜景更不用多說，可以遠眺維港兩岸的幻彩詠香江射燈節目，日與夜各具美態。

廢棄圓形炮座成打卡熱點

順着衛徑第三段往鯉魚門方向走，途中會經過設有歌賦炮台的軍事設施群，規模比山頂的更大。以往這裏曾裝有一座炮台，後來炮台因軍事調動被搬移至香港島，只餘下現時一個圓形的廢棄炮座，成為行山人士的打卡點。旁邊還有火藥庫等建築物，不過牆身已被畫上很多塗鴉，部分更被人拿來練習書法，破壞了這些歷史遺蹟的原貌。

經衛徑向下走，再進入鯉魚門行人徑，最後就會來到馬環村的海邊。馬環村旁邊建有天后宮古廟，現已被列為香港三級歷史建築。廟外觀景台建於1968年，但在2017年遭颱風天鴿破壞，直至今年2月才完成重修。

舊石礦場 誘惑文青吹風聽海

經過古廟，要小心看清楚路邊指示，以免誤進村民的居所。穿越多條窄巷，很快便來到舊石礦場。石礦場於1967年停產，以往的建築物已破落，但由於帶有荒廢美感，吸引不少文青到訪。另外，山邊一整片光禿禿的巨型石壁甚有氣勢，成為不少影視作品、廣告及MV的取景地。從這裏可隔岸看到筲箕灣、柴灣一帶；坐在這裏吹風靜聽潮音，不失為一個讓身心放空的好地方。

離開時原路折返至天后宮古廟後再沿海旁直走，途中會經過一座綠色燈塔，亦是鯉魚門另一打卡熱點，位置就在鯉魚門休憩公園旁邊。走累了也可在燈塔稍事休息，再沿海邊一直走到食海鮮的熱門地——鯉魚門三家村，有興趣的不妨在這裏大快朵頤為行程作結。

■行程

起點：油塘嶺南古廟入口→20分鐘→（1）魔鬼山炮台→30分鐘→（2）魔鬼山軍事設施→1小時→（3）天后宮古廟→20分鐘→（4）舊石礦場→40分鐘→終點：鯉魚門三家村

全長：約5.5公里 需時：3至3.5小時（連攝影）

交通：去程：可於港鐵油塘站A出口步行前往；回程：可於小巴站乘搭小巴到觀塘、旺角

■小貼士

圍巾吸汗撥野草

行山時，不少人喜歡戴帽遮擋陽光兼吸汗，但如行入較為茂密的山林小徑，戴帽會阻礙視線，看不到視線水平以上的植物，有可能一頭撞上伸出的樹枝。Sara建議這時可改戴多用途圍巾，「圍巾一樣可以吸汗，減少讓頭上的汗流入眼睛，而且不會阻礙視線，減少撞頭風險」。Sara說圍巾還有另一用途，當沒有帶備手套，就可將圍巾纏在手上，撥開路上的野草，「有些草葉很鋒利，可能會割傷手或引起皮膚敏感，圍巾纏手就有保護功能」。

■溫馨提示

量力而為，遇崎嶇山路不應勉強前行，拍照前應觀察四周環境，確定位置安全才留影，勿為靚景而冒險。

文：周群雄

編輯：林曉慧

電郵：feature@mingpao.com

■有片睇

攻上魔鬼山觀賞炮台https://bit.ly/2rxN34G