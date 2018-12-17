兒言自得：一蟹不如一蟹？

醫療水平向前走

醫學界一向講究尊卑長幼，當然也存在世代矛盾。和老一輩醫生聚會，都少不免要聽他們對新生代醫生的牢騷。由言行舉止以至對工作的賣力程度，都是「老人家」的挑剔對象。似乎前輩醫生對年輕醫生最不滿的地方，是他們即使畢業了不少年，技術和經驗的累積仍不足令上司放心讓他們獨當一面：「想當年，我們學東西多快，實習完畢，再在醫院做三、五年，我們多大的手術也懂得做，完全可以獨當一面；哪像現在的新醫生，當了院士成了專科醫生，還是什麼也不懂，事事要請示我們這些老鬼！」

聽前輩醫生的不平鳴，似乎醫學界真的是「一蟹不如一蟹」，可是不爭的事實是，醫學是不斷進步，醫療水平也不斷提升。單看今天的外科手術的成功率和病人存活率，比以往的好了不知多少倍。以我自己的專業新生嬰兒科為例，不但新生兒死亡率比以前的低得多，許多以前活不了的早產兒，現在都可以正常存活。新生兒和嬰兒存活率、人均壽命等，都顯示現代香港人的健康和醫療水平都比上一代高，那麼「一代不如一代」的評語卻是從何說起？

不再如舊日「胡作非為」

上一代的醫生比現代的醫生是否真的更聰敏更有質素？事實是：單看「經驗學習曲線」（learning curve），我們那一代的「老」醫生，當駐院醫生時學懂的醫學知識與技術，的確比新世代醫生要快得多。但卻是「一將功成萬骨枯」，苦了的是病人。記得當年我當實習醫生時，晚上收症多是單打獨鬥，當值的正式醫生鮮有露面。有一晚有病人入院時有明顯休克迹象，要緊急靜脈輸液搶救，可是他的休克狀况令四肢血管收縮找不到靜脈，有需要割開皮膚找尋，再把插管放進靜脈為病人輸液，可是這個手術我從來沒做過，唯有馬上向當值的正式醫生求救，可是他的回覆卻是出人意表：「這手術很簡單，你懂得怎樣做嗎？」「今天是我第一天當實習醫生，可是我從書本上看過怎樣做」，我不好意思地回答。「那好極了，你就跟書本做吧！不用再煩我。」眼看病人情况愈來愈危急，我唯有硬着頭皮，根據腦海中的記憶施手術，終於完成輸液過程。類似的事件，在我一年的實習醫生生涯，屢見不鮮。

今天的實習醫生，絕對不可能有類似經驗，他們備受關注，部門主管和上司都以病人福祉為前提，不容實習和年資淺的駐院醫生胡作非為，要他們慢慢地學，學懂了通過評估才可在病人身上應用，以策安全。

要是你是病人，你會選擇通過哪一個培訓模式的醫生給你診治？

文：霍泰輝（中大副校長、兒科專科醫生）