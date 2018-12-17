知多啲：性快感源自腦部 長者也有性需要

可靠品牌、包裝判斷質素

性輔助器可以在網店、樓上舖、商場，甚至廟街買到，市民應怎樣選購？李健威於2002年開設網上性商店，至今已有兩間實體店舖。他認為可從產品包裝、品牌、購買地點去判斷產品的基本質素，「如果純粹是一個透明盒、有張貼紙，沒有用shrink wrap（收縮膜）包裝，有可能被人打開查看、觸摸，這樣不太衛生。當然包裝好，不代表產品好。另外就是看品牌，可上網查一下是否可靠的品牌。有些店舖會擺放試用裝，顧客至少可感受到產品的軟硬度、震動力、黏度、潤滑度等等，一目了然，便可知道產品適不適合自己」。

初體驗可選情趣內衣

李健威建議，夫婦情侶第一次買性玩具，可以買情趣內衣，配搭震蛋和特別的安全套，例如凸點安全套，「情趣內衣可打開個mood（心情），進入狀態。最好不要只買單一樣貨品，因為如果不合用，便沒有後備」。