知多啲：性快感源自腦部 長者也有性需要

【明報專訊】性需要無分年齡、性別，即使年紀老邁，依然可以享受性快感。情趣用品店負責人之一李健威和店員陳蓉表示，他們的顧客年齡層主要是30至50歲，60歲以上也有，更曾有80多歲的伯伯買飛機杯。邱貴生表示，「不要忘記老年人也有需要！性需要跟性功能是兩回事，勃不起不等於沒有性快感。性快感是源自腦部，而非性器官……去到最後一口氣可能都需要性……以前中國社會覺得女人停經後，毋須再有性事。雖然性慾會隨年齡下降，但不代表沒有需要。親密感覺最為重要，亦是最基本，可能擁抱已經很滿足……正如口渴要飲水一樣。」即使老年人的性功能不如從前，但無礙享受性帶來的滿足和人與人之間的親密感。
可靠品牌、包裝判斷質素
性輔助器可以在網店、樓上舖、商場，甚至廟街買到，市民應怎樣選購？李健威於2002年開設網上性商店，至今已有兩間實體店舖。他認為可從產品包裝、品牌、購買地點去判斷產品的基本質素，「如果純粹是一個透明盒、有張貼紙，沒有用shrink wrap（收縮膜）包裝，有可能被人打開查看、觸摸，這樣不太衛生。當然包裝好，不代表產品好。另外就是看品牌，可上網查一下是否可靠的品牌。有些店舖會擺放試用裝，顧客至少可感受到產品的軟硬度、震動力、黏度、潤滑度等等，一目了然，便可知道產品適不適合自己」。
初體驗可選情趣內衣
李健威建議，夫婦情侶第一次買性玩具，可以買情趣內衣，配搭震蛋和特別的安全套，例如凸點安全套，「情趣內衣可打開個mood（心情），進入狀態。最好不要只買單一樣貨品，因為如果不合用，便沒有後備」。