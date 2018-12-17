專家教路：正確使用 免過敏組織受損

持久環針對男士講求持久力，希望延長勃起時間。性商店店員陳蓉解釋，「cock ring（持久環）套在陰莖，阻止血液太快倒流，可以硬得持久一點，但15至20分鐘便要除下」。

邱貴生指出，勃起功能障礙患者陰莖充血量不足，或者血液很快倒流，致勃起時間短，但不要以為戴持久環便能醫治，最好尋求醫生或性治療師協助和評估，「使用持久環，箍着陰莖底部，甚至連睾丸一同箍着，可減慢血液流動，但不可長時間使用，因會令組織壞死，故不要用超過30分鐘，感到痛楚更應立即停止使用」。

少於兩分鐘才算早泄

邱貴生強調，男性並非陰莖大、勃起時間持久，就令女性愉悅，「部分男性的性知識，是從AV片學習得來，並不正確。有男性求助者跟我說，他勃起半小時才射精，但AV片的男主角可維持45分鐘，所以以為自己早泄。醫學上，早泄是指勃起至射精時間少於兩分鐘」。

‧性力增強用品：成分不明 先搽手試用

坊間有售賣聲稱含草本成分的持久液、快感提升液、調情膏等等。邱貴生表示，政府現時未有監管草本產品的法例，這些產品成分不明，必須小心使用，建議使用這些外用產品時，先搽小量於手部，測試有否皮膚敏感或不適。

‧潤滑液：分清屬性免出事

潤滑液能減少性交時的摩擦，可分為三類——水性潤滑液、矽性潤滑液和油性潤滑液。有些潤滑液不適合與某材質的性玩具或安全套同時使用。陳蓉指出，矽性潤滑液的好處是不易揮發，而且用小量已經足夠潤滑，然而它不能與矽膠玩具同時使用，因為兩者會產生化學作用，表層被侵蝕；而油性潤滑液則不能和乳膠安全套一起使用，容易令安全套破損。