伴侶「唔得」 性玩具可解救？

性玩具，最先聯想到假陽具、震蛋、飛機杯？原來隨手拿起一件物品，都可以成為性玩具。

任何物品可當性玩具

東華學院醫療及健康科學學院院長、性治療師邱貴生指出，「我們通常稱性玩具為性輔助器，英文是sex aid。性輔助器不一定是傳統的震動器、飛機杯，任何物品令用家一方或雙方覺得有性興奮、性滿足、性欲望，便算是性輔助器……在意識上令你有性興奮的東西，很多時是靠幻想，例如行過性商店，你覺得『這對絲襪沒什麼特別』，但有些人看到會好興奮，所以未必雙方能同時感到興奮、愉悅」。

產後陰道變鬆 縮陰球助收窄

性玩具款式多樣化，有安全套、SM用具、潤滑液、震動器等。事實上，性玩具不單是為了增加情趣，部分有治療用途，縮陰球是其中一款。性商店店員陳蓉介紹縮陰球的用法，「縮陰球有不同重量和大小，將它放入陰道內，用力夾着，讓它不會掉下來」。

邱貴生解釋，女士產後或完成子宮手術後，陰道肌肉變得鬆弛，引致失禁，「女性可以做Kegel exercise（凱格爾運動），練習陰道控制能力，就像忍尿般。理論上，她們可利用縮陰球或棒狀的東西，如假陽具、Vaginal Dilator（陰道擴張器），配合凱格爾運動改善陰道鬆弛」。不過，凱格爾運動不一定要使用進入陰道的輔助器具，因為不是每個人都可以接受異物進入陰道，自行做陰道收縮動作也可收緊肌肉。

飛機杯治性障 潤滑液減摩擦

至於男士自慰用的飛機杯，可用於性功能障礙的治療。家庭醫生及性治療師吳穎英提到，有夫婦向她求助，他們已數年沒有性交，原因是丈夫年少時有看色情片和自慰習慣，會在牀上摩擦性器官，久而久之面對真人時，引不起性慾，只能在自慰時才達到高潮。她建議這對夫婦先互相自慰達到高潮，然後才性交，又建議丈夫去性商店購買女陰倒模自慰器，習慣女性陰部的質感。

另外，潤滑液亦是一種性輔助器，市場潤滑液種類繁多，有自慰、肛交專用，更有加入溫感和冷感效果，讓用家感受溫度變化。邱貴生指陰道分泌不足的女性，使用潤滑液有實際作用，性交時能減少摩擦。他解釋，「有些女士陰道比較乾澀，或者性興奮不足時，陰道分泌較少，性交時會感到痛楚不適；另外，停經後的女士缺乏女性荷爾蒙，令陰道分泌減少，性交時容易因摩擦而損傷」。

至於殘疾人士，與一般人一樣有性需要。邱貴生表示，殘疾人士有不同程度的生理障礙，有的是下肢癱瘓，有的是手部痙攣，這些性輔助器有助解決他們的性需要。

用前先溝通 齊挑選增進關係

中國人社會偏向保守，若夫婦一方想試用性玩具，邱貴生提醒大家要先溝通，尊重對方意願，否則會惹來反感，「曾經有個案，丈夫打算給太太一個驚喜，說有些東西要送給她，豈料當丈夫拿出震動器、假陽具時，嚇倒太太」。如果夫婦想增加情趣，改善親密關係，邱貴生建議他們一起逛性商店，選一些雙方都接受的用品，過程中大家都可以很開心，增進彼此關係，回家後用不用已是其次。「親密感覺最為重要，亦是最基本，可能擁抱已經很滿足。」

最後邱貴生提醒，不論男女，性生活出問題或有性功能障礙，諮詢醫生或性治療師較為理想，不要胡亂服用藥物或嘗試用性輔助器，「用性輔助器令你覺得興奮，這也無妨，不過要小心使用，做一個精明的消費者」。

文：李祖怡

編輯：林曉慧

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