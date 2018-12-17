譚談健康：背痛又貧血 小心多發性骨髓瘤

血液中有一種專門製造抗體的白血球，名叫漿細胞（Plasma cell）。假如漿細胞不正常的增生，以致骨髓中形成一種惡性腫瘤，就是多發性骨髓瘤。開始時大多都沒有什麼特別徵狀，所以病人並不察覺；要當病情加重的時候，才開始會有骨痛，免疫系統抵抗能力也下降，容易感染、發炎和貧血等。發病原因尚未明確。

多發性骨髓瘤病者的男女比例為1.5比1，一般發生在60歲以上的人，通常病情進展緩慢，徵狀不甚明顯，大部分病人都是因為背痛或骨折而發現病情。主要徵狀有4個：高血鈣、腎衰竭、貧血、骨骼問題。多發性骨髓瘤引發骨骼病變，骨骼中的鈣質釋放到血液中，形成高血鈣。骨髓瘤製造很多副蛋白（paraprotein），副蛋白容易積聚於腎臟中，破壞腎功能，嚴重會導致腎衰竭。病人亦由於骨髓被癌細胞入侵，骨髓造血功能受到影響，因而出現貧血，抵抗能力不足。骨髓瘤慢慢地也會破壞骨骼，形成骨骼支撐的強度不足，所以病人的腰骨容易骨折，從而引起背痛，而貧血亦容易導致病人體能下降。多發性骨髓瘤是骨髓中的一種惡性腫瘤，病人大多要抽骨髓以確診。

現今治療多發性骨髓瘤的藥物較昔日大有進步，大約可以分為標靶治療、化療和免疫調節藥物。標靶治療藥物是一種蛋白解體抑制劑（proteasome inhibitor），而在免疫調節藥物（immunomodulatory agent）中，其中一種是很舊的藥thalidomide，它原本並不是用來醫治腫瘤，而且早已經被人遺忘，但現在我們發現它對治療多發性骨髓瘤非常有效。

總之，不要以為背痛只是小問題，不去理會；如果發現有問題如長期背痛，應該盡早求醫，及早找出病因，盡快治療，才是正確的做法。

文：譚國權（腎病科專科醫生）