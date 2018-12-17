醫學滿東華：流感疫苗年年接種

小華媽媽：「醫生，其實小華2018年初已經接種了流感疫苗，現在還需要接種嗎？」

醫生：「季節性流感疫苗可有效預防流感和其併發症，世界衛生組織建議除有已知禁忌症的人士外，所有年滿6個月或以上人士，均應每年接種流感疫苗以保障個人健康。」

流感是人類季節性流感病毒引致的呼吸道感染。在本港，季節性流感一般於1至3月和7至8月較為流行。已知可感染人類的季節性流感病毒有3種類型：甲型、乙型和丙型。

小華年初接種的流感疫苗是2017/18年度，但流行的季節性流感病毒株會不時改變。流感疫苗的成分須每年根據流行的病毒株更新，因此2018/19年度季節性流感疫苗的成分與2017/18年度並不相同。上一年度接種疫苗後建立的免疫力會隨時間降低，在下一年度可能會降至沒有保護作用的水平，所以小華應該接種2018/19年度的流感疫苗。

一般建議流感高峰期前（大約每年10至11月）接種流感疫苗，因為接種後，身體需要約兩星期才能產生足夠抗體對抗流感。

噴鼻式疫苗 非人人適用

小華媽媽：「醫生，小華應接種三價或四價疫苗？」

醫生：「現時本港有兩種已註冊的季節性流感疫苗，包括三價和四價滅活注射式流感疫苗，以及一種於2018年4月在本港註冊的四價減活噴鼻式流感疫苗。」

疫苗可預防疾病科學委員會建議，在2018/19年度使用的四價疫苗包括以下成分：

類甲型/密歇根/45/2015（H1N1）

pdm-09病毒

類甲型/新加坡/INFIMH-16-0019/2016（H3N2）病毒

類乙型/布吉/3073/2013病毒

類乙型/科羅拉多/06/2017病毒

如果三價流感疫苗被採用，當中的乙型流感成分應包括類乙型/科羅拉多/06/2017病毒。三價和四價滅活流感疫苗均獲建議在本港使用。根據過去實驗室數據，三價疫苗已可預防大多數的流感個案，而四價疫苗則可提供對抗乙型流感的額外保護。

含有已死亡病毒的滅活流感疫苗是透過注射接種，而含有已弱化病毒的減活流感疫苗則透過噴鼻接種。兩者都是有效的疫苗，但適用人士略有不同。大部分的滅活流感疫苗適用於6個月大或以上的人，包括健康人士、懷孕婦女和有長期健康問題的人士。但減活流感疫苗只建議供年齡為2至49歲的非懷孕及非免疫力低的人士使用。詳情可向醫生查詢，再選擇適合的疫苗。

小華媽媽：「小華上次需要接種兩劑季節性流感疫苗，2018/19年度要接種多少劑呢？」

醫生：「小朋友需要接種多少劑季節性流感疫苗，取決於年齡及接種紀錄。9歲以下從未接種過季節性流感疫苗的兒童應接種兩劑季節性流感疫苗，而兩劑疫苗的接種時間至少相隔4個星期。9歲以上或過去曾接種任何季節性流感疫苗的9歲以下兒童則只需接種一劑疫苗。小華曾接種流感疫苗，所以今年度只需接種一劑。」

文：鄺盈芮（東華三院綜合診斷及醫療中心醫生）