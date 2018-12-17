聖誕加上新年假期，聚餐一個接一個。英國營養師協會（The British Dietetic Association）指出，英國人在聖誕節當日平均進食6000千卡熱量，是日常建議分量的3倍。而在聖誕節前後的日子，亦會較平日額外攝取500千卡熱量；結果，大家在新的一年，體重上升5磅。為免過肥年，英國營養師協會有一連串建議：

‧聚餐前不要空着肚子，先食簡餐

‧每次只開一盒朱古力，把未開封的收入櫃內，遠離視線

‧餐盤上蔬菜分量，應佔所有食物三分之二

‧酒與酒之間，加入水或無熱量飲品

‧自助餐選擇用小碟拿取食物，避開高脂高鈉的腸仔卷和肉批，水果蔬菜是首選

‧辦公室收到聖誕禮物籃中的蛋糕、朱古力等食物，捐到慈善機構

祝聖誕快樂！

資料來源：英國營養師協會網站www.bda.uk.com

■長者兩招增肌 改善體質

長者經常感到疲倦、體重減輕、行動緩慢、手握力大不如前，這些都是身體變得衰弱的徵狀。

聖文森特大學醫院及劍橋大學三一學院的調查研究，比較不同方法改善長者體質，包括：運動、藥物、健康教育、營養補充劑等，結果發現適量運動和攝取足夠蛋白質，最有效改善長者體質。報告建議，滿65歲長者每星期做兩次帶氧運動及負重運動，日常餐飲中攝取足夠蛋白質，兩者都是強壯肌肉的重要元素。

資料來源：英國國民保健署

■「三九」穴位敷貼 祛除寒邪

「冷在三九，熱在三伏」。

三伏天是一年之中陽氣最盛的日子，三九天（由12月22日冬至開始）則是陽氣最弱的日子。中醫認為這兩個時期採用辛溫藥物，在特定穴位接受中藥敷貼，可以祛除寒邪。天灸針對虛寒疾病，對鼻敏感、哮喘、氣管敏感及容易感冒的人有幫助。三九天灸亦可作為三伏天灸的補充，加強治療效果。不過，個人體質是很重要的因素，如果體質不符可能會適得其反。