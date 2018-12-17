或與處方藥撞藥 亂服護心丸 釀出血危機

不少人選購心臟保健產品，坊間產品多以「護心」、「心丹」、「降三高」、「淨血」、「清血」等作賣點，當中紅麴、三七（田七）和納豆是較常見的成分。到底它們有什麼功效？是否適合心臟病患者服用？

根據世界衛生組織（WHO）統計，缺血性心臟病和中風，分別為全球第一、二號殺手。香港衛生署2017年公布人口健康調查結果，訪問了約12,000名市民，發現在15至84歲的人口當中，高膽固醇患病率為49.5%，至於高血壓、糖尿病和高膽固醇血症，患有至少一種的人更接近六成；又推算在未來10年，每1000名30至74歲的人士中，逾100人會患上心血管疾病。相信大家都不想成為其中一分子，有人會多做運動、調節飲食，亦有人會服用保健產品。

成分含量不清晰 只有簡單警告字句

然而，該些保健產品包裝上大多只有簡單的警告字句，如「孕婦、小孩忌食」、「如同時服食西藥，請諮詢醫生」，甚至不作提醒。那麼患有心臟病、「三高」人士是否適合食用？

大家考慮服用這些保健品時，勿單看包裝宣傳，最重要睇清當中成分，了解是否適合自己。記者在一間連鎖藥房內，找到18款與心臟或心血管健康有關的保健產品出售，當中8款含有三七、納豆或／及紅麴成分。請來中醫師、心臟科醫生和營養師拆解。

紅麴：

或含莫那可林K 與降膽固醇藥相互作用

不少心臟或心血管保健產品，都標明含「紅麴粉末」、「紅麴米粉末」、「紅麴」或「紅麴萃取物」成分。在中醫角度來說，紅麴有助降膽固醇。香港大學專業進修學院中醫副教授張群湘指出，「《本草綱目》記載紅麴有活血、健脾功效，而現代研究就發現紅麴可降低膽固醇，減少血液稠度，達至活血的作用。因為當血液中的膽固醇高，容易使血液的稠度增加，導致有瘀」。

2017年網上曾誤傳：「紅米早已在1998年被美國禁售，雖然可降膽固醇，但會損害肝功能。」註冊營養師李振洋引述食物安全中心資料，其實是網民將「紅米」與「紅麴米」混淆。紅米是糙米的一種，外層為紅色的麩皮；紅麴米則是由熟米經過紅麴菌屬真菌發酵而成，發酵過程中可能產生不同的色素及化學物質，例如莫那可林K（Monacolin K）。

心臟科專科醫生麥耀光解釋，一些紅麴產品含有莫那可林K，它與降膽固醇藥洛伐他汀（Lovastatin）的活性成分在化學上相同，或會降低血液膽固醇水平，亦可引起與洛伐他汀相同類型的副作用。他提醒，由於紅麴可能與他汀類藥物具有相同副作用，因此不建議正服用他汀類藥物的人進食紅麴補充劑；另外，正在懷孕、計劃懷孕或餵哺母乳者，亦應避免服食。

市面上某款聲稱有助穩定膽固醇、血脂、血糖、血壓的保健產品，成分表明「含標準化莫那可林K」，但僅註明「孕婦、哺乳婦女及12歲以下人士，服用前請先諮詢醫生」。「消費者無法知道紅麴產品中存有多少莫那可林K，標籤上通常僅表明紅麴的含量，而非莫那可林K的分量。美國食品及藥物管理局（FDA）已經確定含有超過微量莫納可林K的紅麴產品是未經批准的新藥，不能作為膳食補充劑合法銷售。」麥耀光說。

李振洋補充，「煮食用的紅麴類產品，例如紅糟和南乳，通常只含小量或不含莫納可林K，因此沒有什麼特別功效和副作用。但紅麴補充劑上的營養標籤沒有註明含量，其實是『買大細』，不知道當中有沒有莫那可林K」。一般消費者不知道它與他汀類藥物的相互作用，購買紅麴類保健產品便要多加小心，應先諮詢專家意見。

三七：

活血化瘀 或與抗凝血藥相冲

三七又名田七，在中藥裏歸類為止血藥，可活血化瘀、消腫止痛。張群湘表示，「三七既可止血，又可活血。所謂『止血不留瘀』，止血之餘，不會將瘀血留在體內，引致痛症。有血瘀的話，則可以活血化瘀。」三七可用於治療出血症，例如胃出血、大小便出血、月經崩漏。「現代研究發現，三七可以增加血小板的數量，縮短凝血時間，有助止血。」張群湘補充，三七止血作用適合用於血瘀引起的出血，但血虛及血熱引起的出血，則需要三七配伍其他中藥才能取得好的效果；又提醒孕婦不宜服用，以免出血動胎氣。

張群湘說：「活血化瘀相當於西醫所說的『通血管』，三七有助通血管，改善心臟功能，可用於血壓高、冠心病患者。但正服用華法林（Warfarin）、阿士匹靈（Aspirin）的人士，應避免同時服食三七，畢竟三七有活血的作用。」冠心病乃中醫診斷的胸痹心痛，患者可能有氣虛、血虛、陽虛、血瘀、痰濕或氣滯等徵狀，因此用藥須中醫師斷症。三七並非適用於所有心臟病人，要視乎體質等因素。

麥耀光補充，抗凝血藥如華法林或新型口服抗凝血藥物（NOACs，novel oral anticoagulants），用於預防靜脈血栓、心房顫動，患者服藥期間不建議進食含三七成分的保健產品。另外，華法林容易與食物相冲，患者須避免吃深綠色蔬菜，因其維他命K含量高，會影響華法林效用。心臟科專科醫生蘇睿智補充，華法林能延長血液凝固的時間，而凝血過程中需要凝血因子，部分凝血因子的效用需要維他命K活化。與華法林相比，新一代抗凝血藥物與大多數食品或藥物無相互作用。

納豆：

功效待研究 同服緩慢凝血藥增瘀傷

另一款保健產品成分顯示，同時含有三七萃取物、紅麴米粉末和納豆萃取物，聲稱能保持血管暢通、溶解血管廢物。李振洋表示，「納豆是經發酵的大豆，發酵過程中產生納豆激酶（Nattokinase），據Food Research International在2005年的一份期刊，當中的纖溶酶（Fibrinolytic enzyme）能溶解形成血栓的纖維蛋白網狀聚合物，其他大豆類發酵食物如豆豉和韓國大醬，亦有類似的酶」。

納豆一直被用作心臟和血管疾病的民間療法，有人認為納豆激酶能使血液變薄，並有助打破血栓，預防由血栓引起的心臟病。麥耀光認為，「效果非常和緩，遠遠不及西藥……納豆只是健康食物，可以每天食用，但不要對納豆激酶補充劑抱有很高的期望，其功效仍需要進一步研究」。

「目前沒有確實的數據證明納豆激酶可作為口服藥物。另外，根據2017年美國臨牀營養學期刊（The American Journal of Clinical Nutrition）報告指，進食普通豆類食物或納豆，與心血管疾病死亡率沒有直接關係。」李振洋續指，納豆激酶或可減少血液凝固，因此同時服用納豆激酶及緩慢凝血的藥物，如阿士匹靈、華法林、氯吡格雷（Clopidogrel），可能會加大藥效，增加瘀傷和出血的風險，容易流血不止。

文：李祖怡

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

電郵：feature@mingpao.com