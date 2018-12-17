醫徹中西：腸易激綜合症 中醫如何治理？

病因尚未明確 靠藥物紓緩徵狀

IBS病因尚不完全明確，多數病人找不到任何解剖學的原因。目前較公認IBS發生機制，包括內臟高敏感性、腸動力異常、糞便傳輸異常及精神壓力因素等。精神心理因素、消化道運動改變、神經與內分泌因素、感染、飲食、藥物或激素均可加重徵狀。主要表現為腹痛、腹脹、便秘或腹瀉現象。治療方面，目前尚無有效方法，藥物治療多以紓緩徵狀為主，效果未如人意。

用痛瀉要方 疏肝健脾

中醫方面，本病相當於中醫內科學中的腹痛、泄瀉與便秘等範疇。中醫學認為，腹瀉型腸易激綜合症的病機為肝鬱脾虛，由於思慮過度或其他原因導致肝氣鬱結。肝主疏泄，如肝氣鬱結就會犯脾土。脾主升，主運化，將水穀精微輸佈全身。肝氣犯脾，會致脾土運化功能失常，脾氣不升反下陷，水濕下注腸道則見大便泄瀉。臨牀觀察顯示，本病徵狀如大便不正常，便質稀爛，往往因為情緒緊張而導致病情加重，印證了肝氣鬱結在本病發病的重要性。若遷延日久，則變為寒熱錯雜、正虛邪實。肝鬱之證貫穿於本病始終，而久瀉多耗傷津液，腸道變得乾枯，故又可出現便秘，或因便秘過用瀉藥又復現腹瀉，出現腹瀉與便秘交替發生。

肝氣鬱結、脾氣虛弱為主要發病機理，故中醫治療多以疏肝健脾，理氣止瀉為主。臨牀上常選用痛瀉要方（組成：白朮、白芍、陳皮、防風等）加減進行治療，大多取得良好療效。

招募合適患者參加研究

近年中文大學及浸會大學對中醫藥治療腸易激綜合症做了大量探索，取得一定成績。中文大學中西醫結合醫學研究所和浸會大學中醫藥學院正啟動「仁朮腸樂顆粒治療腹瀉型腸易激綜合症有效性和安全性的多中心、隨機、雙盲、安慰劑對照臨牀試驗」，旨在用現代科學研究方法驗證中醫藥治療本病的效用和安全性，現正招募合適的腸易激綜合症患者參加，項目進行期間研究藥物費用全免。

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文：林志秀（香港中文大學中醫學院副院長、註冊中醫）