使錢唔使教？ 健康理財習慣 7歲前要建立

理財是生活技能的一種，透過家長身教或給予孩子生活管理的經驗，慢慢潛移默化地灌輸給下一代。然而，由於香港孩童的日常生活都被照顧得無微不至，家長亦缺乏相關的敏感度，以至灌輸理財概念的機會被擱置一旁。就算將來子女取得高學歷及專業資格，又是否等於擁有健康的理財觀念？

■個案

會計師都唔識用錢

阿珊（化名）是一名會計師，與任職行政管理的阿文（化名）婚後育有兩個女兒，是典型的小康家庭。家庭關係雖然融洽，但他們認為美中不足的是仍未擁有自己的物業，而阿珊眼見家人和朋友先後「成功上車」，便跟阿文加倍努力儲蓄。為加快圓夢，阿珊在同事和朋友的耳濡目染下，嘗試涉足股票市場。她起初的確賺到一點點回報，為求更快達標，便開始購買高風險的衍生工具，就這樣不知不覺間墮進了借貸、投資、虧本的惡性循環。她的欠債愈滾愈大，最終被丈夫發現，於是丈夫和家人只好助她處理債務，關係轉差，但為着年幼的女兒，大家也努力重新開始。

胡亂投資 斷送美好家庭

阿珊一直很內疚，很渴望盡快還錢給家人。為追回失去的積蓄，阿珊再次借貸投資股票，惟事與願違，如是者丈夫在失望、原諒又再次失望後，最終夫妻離婚收場。原以追求更好的生活出發，卻因理財觀念錯誤和操之過急，破壞了大好家庭。

一個人的理財習慣，其實是如何形成？萬丈高樓平地起，理財概念的建立，也是從基本的金錢管理開始。英國劍橋大學的研究指出，許多跟理財習慣相關的技巧，原來於7歲前已經建立。

僅23.5%父母自問識教理財

有不少文獻均指出，最有效的理財教育是於日常生活中教授。因此香港家庭福利會自2007年起便開展理財教育服務，於2017年引入由沃夫森（Reeta Wolfsohn）創立的理財社會工作（Financial Social Work）證書課程，協助服務對象預防及處理因為理財不善而衍生的各種問題。家福會曾訪問參與理財教育活動的596名家長，雖然超過90%認同自己於理財教育方面的責任，但只有23.5%認為自己具備足夠的知識。另外，調查發現近七成的家長會讓孩子使用八達通，雖然電子貨幣漸漸取代現金的角色，家長卻沒有主動提供相應的理財教育。

電子貨幣養成「小」花筒

以李先生（化名）的個案為例，他跟一般家長無異，讓兒子使用八達通，卻未有留意為何他的八達通經常需要增值，只是默默地代為付款；直至學校教師發現並告知，才知道原來兒子為求方便，明明只需坐幾個站便落車，每天卻選乘收費較貴但乘客較少的長程過海巴士。近年，理財教育中心的社工亦接觸到不少特殊學校的家長，表示因為擔心子女遺失現金或找贖出錯，所以只容許他們使用八達通，卻沒有借機會向他們教導理財技巧及灌輸正確的價值觀。

基層兒童 停留「理財=慳使」概念

經濟充權（financial empowerment）的理念近年開始受到關注，社區組織協會於2014年的一項針對基層兒童及青少年理財狀况的調查指出，受訪者普遍認為理財就是為了減少不必要的開支，顯示他們側重以剩餘模式考量財務問題，而不是從發展性的理財角度出發。加拿大經濟學會主席羅莎琳（Rhiannon Rosalind）曾在2017年於《赫芬頓郵報》解釋，理財是一種求生技能（survival skill），因此接受高質素的理財教育（quality financial education），應被視為兒童於成長過程中的一項基本人權。早於2005年，經濟合作暨發展組織（OECD）已倡議各國盡早推行理財教育，並把它納入學校正規課程當中，英國、加拿大、澳洲以至中國的廣州，亦先後將理財教育推展至中小學甚至納入國民教育課程體系。

學懂管理資源 長遠保障

雖然，香港於2015年起開始推行金融理財知識和能力策略活動，但過去3年當中，針對家長及中小學生的理財教育活動，卻只佔當中的6%和16%，而涉及投資方面的訓練仍佔大多數。其實理財教育不應只是教人怎樣增值財富，而是應該針對管理財務，讓我們有足夠知識和技巧有效地管理自己的資源，為往後的日子帶來財務保障。所以，健康理財不應只是講求眼前的收支平衡，孩子還需要學習如何消費、管理儲蓄、計算保障、為退休作投資選擇，以及認識金錢背後的價值觀。

當每個孩子都有相同的「理財學習權利」（financial education right）之時，或者到時就可以說：「健康理財，是常識吧。」

文：張俊聲（香港中文大學社會工作學系講師）、陳慧敏（香港家庭福利會理財教育中心經理）

編輯：蔡曉彤

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