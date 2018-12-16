文學‧自述：動詞如詩

什麼是詩，不論你是指古典詩詞或現代詩歌，前文中都已經有了清楚而明確的定義跟解釋。但文字是解釋詩的唯一媒介跟專利嗎？當然不是！我們常聽到如下的幾句話「風景如畫、景色如詩」，「詩中有畫、畫中有詩」，詩在這裏已從專有名詞轉換成形容詞與動詞，詩的開闊性本質，使它不僅能轉化為形容詞跟動詞，或者是現在進行式，甚至它也可以是一種個人的生活態度、閱讀品味，以及鑑賞的眼光；如有人離群索居、孤芳自賞，我們可說他生活的像個桀驁不馴的詩人，他的工作可能是插畫家、攝影師、音樂人、文字工作者等，卻不一定是狹隘定義中的所謂詩人，一定要出過詩集或寫過幾首新詩；除此之外，居家裝潢佈置的風格如極簡主義、普普風等，我們也可視它為一種空間美學詩；米羅的抽象畫，是一幅幅的後現代詩；「五月天」專輯裏的某些歌詞作品，則根本就是反映這個世代的搖滾詩；屏風表演班的舞台劇，是戲劇立體詩；在仁愛路林蔭大道旁悠閒的喝咖啡，是現在進行式的生活詩；波西米亞風的穿著打扮，是個人氣質品味詩。總括來說，詩是對具象人事物的一種抽象解釋，是一種特殊氛圍的審美觀，一種隨時處於游離的精神狀態，它游走於一切事物之間，並且賦予它們不同的生命解讀，但其本身卻無法被任何事物單一化的定義，詩的魅力與可貴之處即在於此！

現代詩的定義跟解釋，如上文所述是如此廣泛與多樣，那如果我們回歸到一般人所認知中那個狹隘的現代詩範疇，其詩文主要的結構與形式又為何呢？一言以蔽之：「詩，就是以最少的文字，去表達最多的意思。」以最洗練、精簡的字句去傳達最繁瑣、龐雜的意象。也因此，詩的文字結晶度很高。詩本身的文體結構着重於隱諱、比喻，以及假借等間接用法；詩不像其他小說、散文等文學類的作品，其文章篇幅與段落間需具備承接及說明上下文的功能。詩文的內容反而不能太平鋪直述，甚至還應該在文章段落間維持着某種距離的朦朧美感。詩是一種跳躍式，非線性邏輯的文字，所以，詩最忌諱在內容上毫無任何咀嚼的空間，失去在字裏行間馳騁想像的樂趣。換言之，寫詩在某種程度上倒像是在悟禪，詩句悠遊於花非花、霧非霧的曖昧地帶最是耐人尋味。我們可以說詩從來就不是汲汲營營的商賈，毋寧說它是遊牧民族，隨性的逐靈感而居，而這正是詩之所以為詩的魅力所在！

（原題：關於方文山的素顏韻腳詩）

文‧方文山