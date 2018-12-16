星期日文學‧方文山：為自己寫詩，替別人作詞

晚妝初了明肌雪，春殿嬪娥魚貫列。鳳簫吹斷水雲間，重按霓裳歌遍徹。 臨風誰更飄香屑，醉拍闌干情味切。歸時休放燭花紅，待踏馬蹄清夜月。──李煜《玉樓春》

來到台北以前，方文山是一名防盜系統安全維修員，那是一份與文字音樂距離十萬八千里遠的差事。懷着將作品投稿的念頭，在工地拉電源線時、裝修機器時，腦海中浮現的句子隨手記下，一年後，他累積了上百首的歌詞，也大致上摸索出了歌詞創作的語法、技巧、基本格式，將這百首歌詞裝訂成一本歌詞集之後，投稿到音樂公司，取得了正式邁入音樂圈的入場券，之後，寫詞便成為他的正職也是天職。

少時愛讀詩，長大好寫詞

以往那個懷抱着創作夢的年輕技師，如今搖身變為眾人矚目的新銳作詞人，面對身分上的轉變，方文山沒有多麼大的適應問題，從小喜歡歷史課、國文課等科目，他自述作文沒有特別好，只能說得上「是比一般同學好一點點」。但對於古典詩詞和現代詩，則是早年就萌發了興趣：洛夫、夏宇、李清照、李煜，皆是少年方文山鍾愛的詩人、詞人，尤其讀了許多詩人席慕蓉的作品，也累積出自己對於現代詩的一番心得來，張口便能侃侃而談：

「其實現代詩之所以被稱為現代詩，是五四新文學運動後，詩這個文類脫離了舊體詩的寫作格式，用韻、對仗、平仄等等皆不再需要了，所以現代詩其實是沒有格式的，而我們喜歡詩，是喜歡詩中的敘事、意境、形容事物的語言，對我來說，所謂的現代詩是幾乎不用押韻的，大多也很難入樂。」為什麼不寫詩而寫歌詞呢？方文山說：「創作就是與世界溝通的方式，我想向人們說我心中的故事，而用歌詞說故事也是一種形式，而且相較起現代詩，歌詞的傳播更廣、應用也更有彈性。」

泛黃的春聯還殘留在牆上

依稀可見幾個字歲歲平安

在我沒回去過的老家米缸

爺爺用楷書寫一個滿

黃金葛爬滿了雕花的門窗

夕陽斜斜映在斑駁的磚牆

鋪着櫸木板的屋內還瀰漫

姥姥當年釀的豆瓣醬

我對着黑白照片開始想像

爸和媽當年的模樣

說着一口吳儂軟語的姑娘緩緩走過外灘

消失的 舊時光 一九四三

在回憶 的路上 時間變好慢

老街坊 小弄堂

是屬於那年代白牆黑瓦的淡淡的憂傷

消失的 舊時光 一九四三

回頭看 的片段 有一些風霜

老唱盤 舊皮箱

裝滿了明信片的鐵盒裏藏着一片玫瑰花瓣

──《上海一九四三》

用寫腳本的態度寫歌詞

任何形態的創作，都有其方法論可循，本來有志於電影的方文山，將自己的興趣融入歌詞寫作，在某種程度上，他把歌詞當作電影腳本來經營、建構，「例如寫《上海一九四三》就是一首需要蒐集資料的歌詞──你去想，假如你要拍一部舊上海的電影，你得要知道什麼是青幫洪門，什麼是吳儂軟語、白牆黑瓦、十里洋場──某些特別的歌詞必須這樣去寫，也例如《青花瓷》、《愛在西元前》等。某種程度上，就像撰寫劇本、腳本一樣去蒐集資料，了解那樣的時空背景下的文化概念、社會階層，我覺得這是一份創作的態度，不過不是每一首歌都必須這樣做，純抒情的歌曲就不用了」。

素胚勾勒出青花筆鋒濃轉淡

瓶身描繪的牡丹一如你初妝

冉冉檀香透過窗心事我了然

宣紙上走筆至此擱一半

釉色渲染仕女圖韻味被私藏

而你嫣然的一笑如含苞待放

你的美一縷飄散 去到我去不了的地方

天青色等煙雨 而我在等你

炊煙裊裊升起 隔江千萬里

在瓶底書漢隸仿前朝的飄逸

就當我為遇見你伏筆

天青色等煙雨 而我在等你

月色被打撈起 暈開了結局

如傳世的青花瓷自顧自美麗 你眼帶笑意

色白花青的錦鯉躍然於碗底

臨摹宋體落款時卻惦記着你

你隱藏在窰燒裏千年的秘密

極細膩猶如繡花針落地

簾外芭蕉惹驟雨門環惹銅綠

而我路過那江南小鎮惹了你

在潑墨山水畫裏 你從墨色深處被隱去

──《青花瓷》

歌詞是被動式寫作

最近因受邀參加敦煌地方活動，方文山遠赴敦煌去採風、接觸當地文化，《敦煌謠》、《遇見飛天》等詞應需求而生。「寫一首歌的歌詞時，會先設定好這首歌是要給哪個歌手、哪個活動、哪個團體或哪個線上遊戲用的，這就是歌詞跟詩不一樣的地方──歌詞是被動式的寫作，要先有委託案，再去構思情節、用韻、內容與主題，但詩是主動的創作，胸臆之間有了一些鄉愁、一些寂寞、一些曖昧的情緒，就可以寫詩。另外，歌詞與詩發表的管道與目的都是完全不同的，若是埋頭寫詩，累積兩年的作品就可以出版一本詩集，但我不認為哪個詞人會無緣無故去寫歌詞，因為不知道寫了跟旋律合不合，若你寫了一首談寂寞的詞，但能給哪個歌手用？所以歌詞是被動地先有了外部需求了才寫的，而詩相對地非常自由，想寫就寫，所以我覺得詩與歌詞的差別跟市場無關，而是跟動機有關：詩是為了服務自我的情感，所以詩人寫詩的遣字用語相對誠懇，我們可以從詩的風格、內容去判斷、理解作者的個性、他面臨到的問題，但你從詞人身上完全看不到這些，因為寫詞是為了服務他人的情感、服務某種社會現象、服務大多數人的狀况，因此很難從詞人的筆下去窺探他的童年經驗、戀愛過程等等，因為我寫歌不是寫給自己的嘛！我覺得音樂是情感的催化劑，而歌詞讓情感有了着力點，讓情感得以宣泄，這是流行音樂的必要元素──大多數人能從歌詞得到感情上的共鳴，但詩比較主觀，詩的意義在於你可以從詩人對事物的理解來得到看待世界的新視野，例如一首談社會不公義的詩，讓你發現：啊，原來可以用這種角度去看事情。」方文山說。

西行橫渡 這千里之路

隨沙門 樂僔腳步 而頓悟

世代無懼 戈壁塵土 造像開窟

千年守護 佛的國度 我專注

一路磨難 你堅守不放

對美好 永世冀盼 我眺望

華夏文化 我們承傳 再造不凡

與我擊掌 榮耀輝煌 再去闖

我執著 的信念 歷千年 不曾變

轉瞬間 美重現 遇見你 飛天

我虔誠 的默念 不停地 在修煉

求飛天 在我們 的故事裏 相見

壁畫裏 誰起舞 莫高之窟 迎日出

穿絲路 不孤獨 你在這 我清楚

西出陽關 我繁華了斷

梵音中 落筆千行 書平安

魂牽過往 夢繫敦煌 如我想像

鳴沙山上 抬頭仰望 舞月光

──《遇見飛天》

一盞離愁 孤單佇立在窗口

我在門後 假裝你人還沒走

舊地如重遊 月圓更寂寞

夜半清醒的燭火 不忍苛責我

一壺漂泊 浪迹天涯難入喉

你走之後 酒暖回憶思念瘦

水向東流 時間怎麼偷

花開就一次成熟 我卻錯過

誰在用琵琶彈奏 一曲東風破

歲月在牆上剝落 看見小時候

猶記得那年我們都還很年幼

而如今琴聲幽幽 我的等候 你沒聽過

誰在用琵琶彈奏 一曲東風破

楓葉將故事染色 結局我看透

籬笆外的古道我牽着你走過

荒煙漫草的年頭 就連分手都很沉默

──《東風破》

我的詩歌：素顏、韻腳

凡是創作者皆需要讀者，身為詞人，我想方文山心中理應會有想像中的理想讀者，或是現實中的第一讀者，而這位讀者的身分令人好奇，不禁推斷是否為身邊親近的伴侶或朋友？但方文山搖搖頭，表示沒什麼特別之處：「首先看到我作品的人當然是委託者啊，我太太也在我的公司服務，她不看我的作品，也沒太大興趣，因為她覺得寫詞是我自己的事情嘛，所以，我所想像的讀者樣貌就完全寄託在大眾身上了，但另一方面我也會寫詩，我把我的詩歌定義為『素顏韻腳詩』，素顏的意思是『素着一張純漢字的臉』，我寫歌至今，完全是純文字的創作，我沒有挾帶過標點符號，也沒有摻過英文，因為漢字就是純粹的方塊字。

此外，我也會刻意用韻，因為我的工作是寫歌詞，所以同樣意義的詞彙，我是有辦法去代換成其他詞語來配合押韻的。我覺得用韻的好處是可以讓文字的行進有節奏感，某種程度上更能幫助記憶，我們常說自己喜歡某一首歌，真正的原因其實是因為你記得那首歌、會唱那首歌，而不是那首歌特別了不起。」

不是「中國風」始祖

近年，流行音樂界颳起一股「中國風」，彷彿只要沾到了某種中國元素的邊，就能使一首歌身價鍍金，而方文山早早便寫下《娘子》、《東風破》、《髮如雪》乃至後期的《青花瓷》等具有濃厚古典中國腔聲的詞作，因此常被稱作「中國風」始祖，但方文山並不同意這樣的稱謂：「我覺得所謂的中國風起源更早，我絕對不是創始者，例如黃霑老師的《滄海一聲笑》，就是正宗的中國風。中國風並不是一種曲風，它不像節奏藍調、靈魂樂、福音歌、爵士樂或搖滾，在我的理解下，中國風是一種創作的類型，就像公路電影、恐怖電影等類型電影一樣，只要編曲中有使用到中國傳統樂器，二胡、琵琶等，或是語言上包括了唐詩宋詞的語彙元素，而旋律可能是五聲音階，都很容易會被歸類為中國風，所以中國風的定義是很廣的。

我覺得自己充其量只是愛好者，至今和杰倫合作以來，每一張專輯中至少會有一到兩首中國風的歌，這對我來說是一種享受，因為中國風的歌詞可以細膩地去經營文字上的美感，寫詞時可以把時空背景與某個朝代接軌，脫離現實世界的時間軸，暫且脫離現實的脈絡。我認為創作往往來自於創作者的價值觀，因為我覺得這種文化土壤是我所喜歡的，所以會維持這一種類型創作的比例，可以說，我們是持之以恆地去寫這樣的歌。」

方文山眼中的香港與粵語歌

對於方文山而言，香港是一座特別的城市，因為香港養護了一個獨立而完整的語言系統：粵語。「因為香港，使粵語成為中國方言之中與現代最為接軌者，沒有其他任何方言能夠達到粵語的現代化程度與精緻度，我的看法是，因為粵語是香港的學校會教授的語言，是存活在教育系統下的語言，所以新創的詞會不斷產生、流通，和台語比較一下好了，台語是農業語言，屬於農業時代的語彙，在現代社會裏常常碰到的科技或者文化產物，在台語裏往往找不到對應的詞彙，所以我覺得粵語是中國現代方言中最有生命力的。」

至於欣賞的香港詞人？方文山毫不猶豫地托出林夕二字：「林夕老師至今已經寫了三千多首歌詞啦，我才寫了四百多首啊，產量算一算只有他的八分之一，但林夕厲害的地方在於他的質與量是並進的，並不是只有量產性而已，他所創作的詞的質感也非常好。想想看，一個人能夠寫那麼多首歌詞，質方面也沒有因此而降低，三千多首詞，就是三千多種講感情的方式，林夕居然可以做到不自我抄襲、不重複之外，更有源源不絕的新意──這真的很難很難！讓人由衷地歎服！」

訪談最後，忍不住想問方文山對於其他年輕音樂人的想法，於是提出宋冬野的新歌《郭源潮》，歌詞美妙，意境縹緲，幾乎接近了文學作品──這樣純度的詞作，會不會成為方文山想像的對手？

「我們容易忘記有種東西叫做『小眾』，就以《郭源潮》來說，雖然引起的受眾群、點閱率、市場商業度皆不算太高，但意義非常好，因為他在做的事是拓展流行歌詞的類型。

你說你知道他們的世界

悲歌三首買一切

買崑崙落腳 蓬萊放思想

買人們的爭執釀酒湯

買公主墳的烏鴉

事發之木和東窗之麻

買胭脂河裏船行漁歌

黃金世界中萬物法則

你我都一樣 將被遺忘 郭源潮

你的病也和我的一樣 風月難扯 離合不騷

層樓終究誤少年 自由早晚亂餘生

你我山前沒相見 山後別相逢

買石灰街車站的海鷗

山水禽獸和年少一夢

買太平湖底陳年水墨

哥本哈根的童年傳說

其實你我都一樣 終將被遺忘 郭源潮

你的病也和我的一樣 風月難扯 離合不騷

層樓終究誤少年 自由早晚亂餘生

你我山前沒相見 山後別相逢

──宋冬野《郭源潮》

我的態度還是比較傾向主流意見──我覺得創作的目的是要讓多數人能夠宣泄、交流情感，這是我認定的填詞人應有的社會功能，像是Beyond的《海闊天空》如此琅琅上口，進而成為了香港好幾個世代的共同記憶，足以證明歌詞的影響幅員遠遠大於詩──詩影響的對象從來不是主流群眾，而是鎖定文青、白領、知識分子，但流行音樂就是通俗文化，既然如此，它就該扮演好它的角色，像《郭源潮》這樣很文青的歌進入市場，我覺得也很正面呀。」方文山說。

文 \\ 吳伊林

攝影 \\ 陳怡絜

編輯 \\ 關曉陽

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