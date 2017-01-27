街知巷聞‧Ways of urbanist seeing(26)：2公里城市百景 林村河被遺忘的美

這個周末你仍留在香港嗎？

社交平台總是被朋友旅遊的帖文洗版，這周天氣既涼，藍天也多，我們一於沿林村河畔散步，起步點是廣福邨，在網上只找到街市美食，其實經過大牌檔穿出去，已是明媚河岸。各方好友，你享受京都鴨川的恬靜舒暢，我們漫步林村河下游，也為大埔多變的城市景色讚歎不已，等你回來看啊﹗

林村河不止在林村，源頭是大帽山北麓，在林村與林錦公路並排一段，再轉彎與吐露港公路平行，流淌於梅樹坑遊樂場旁邊之後，就開始貼近市區，匯合大埔河流入吐露港，終點最近民居就是廣福邨。提到林村河，大多從自然生態出發，今次我們反其道而行，由終點走回頭，看這條河與城市最親近的一段。

廣福邨邨民無疑是幸福的，鄰近是設計簡約、以白色為主調的元洲仔公園，眺望吐露港一片廣闊，白鷺在水上，對岸有風箏，風和日麗的日子吸進每口空氣都平靜舒爽，連一般屋邨見到的大牌檔，都聰明地設了露天茶座。沿河橫架一座座橋風景各異，這一頭的橋顯得較平民，圍欄鋪着被陽光曬得舒服的幾塊棉被，下午時分學生經過；遠望通往大埔超級城的橋，上面紅柱之間來往的街坊猶如剪影，像齣活潑皮影戲。穿過寶鄉橋，普益街背面劃出向河的一角，卻是幾列單層平房，藏着髮廊、寵物美容店等，在周邊住宅群包圍下組成帶着神秘感的小村落。

愈近太和火車站，氣氛比河口一帶熱鬧得多，處處見城市規劃與管理的痕迹，太和橋等幾道橋都採用中式亭台樓閣的設計，但一過鐵路，都市感又從眼前倏然消失，寺廟「隱廬」、「長霞淨院」與民居層層疊疊，又有了野外鄉村的氣息。林村河至此收細，只餘一絲連向梅樹坑遊樂場，兩旁河面變了地，逐漸長了草，近公園入口處垂着洋紫荊，樹上一點一點桃紅，襯着河道上已散開的大片盎然草綠，奇幻似忽然墮進宮崎駿動畫的大自然場景。

2公里路走來，也像城市一場戲法，黑帽裏抽出綁起的條條手巾，一會是紅，瞬間是綠，鴨川雖美，林村河畔風景的豐富都精彩。外國泰晤士河、塞納河是必訪的名勝，香港又如何？港大社會科學學院「賽馬會惜水‧識河計劃」的高級項目主任蔡旭金博士說：「市民不是很認識河流除了排洪還有什麼作用，我們的計劃也想喚醒公眾認識河流的多重功能和價值。」他們設立了香港河流資料庫，林村河的生態、文化等資料均列載其中。

外國親水 先訂水質指標

首爾清溪川化身公共空間，林村河可像鴨川一樣，讓人踏着石頭過河嗎？蔡博士認為香港的親水思維建立需時，不過漸有進展。渠務署在啟德河設觀景台是一步，新的河道工程會再進一步嗎？署方答覆，「我們了解有市民期望活化後的河道可開放給公眾使用，但必須平衡河道排洪、公眾安全及水質等各項因素」，渠務署活化大圍明渠的計劃，「正積極考慮加入親水活動元素，盡量讓市民能夠走近河道，欣賞河道的優美環境。有關大圍明渠的活化研究結果，我們會適時諮詢區議會」。資料庫顯示林村河水質近年有改善，不過下游監測站曾錄得頗高的大腸桿菌含量，蔡博士提到美國等地對湖泊等淡水水質設有指標，「就如香港對泳灘水質設立標準」，以評估是否適合讓人接觸。

香港河流資料庫網址：http://www.jcwise.hk/gis/?lang=zh

文//曾曉玲

…………………………………………………

不是香港風景 是整治對象

本欄寫過跨海橋的魅力，相對於那些大橋的宏偉與看海得見的風景，過河的小橋與河流溪澗的細水，則是另一種關於「親水」的城市風光。若河不闊，看到對岸跟自己「平行」行走的路人，也是種小趣味。許多年前曾有舉辦「流動放映」的狂想，讓小船架着屏幕投影一齣個多小時的電影，小船晚上沿河流前進，在河道兩旁的觀眾，要看畢電影，就要跟着小船漫步沿河流而走。這狂想沒實現過，但自此多留意了城市的河流，而且留意河兩旁的行人如何互動。

在Google Maps鍵入「河流」，出來的是啟德河、山貝河、林村河、城門河、梧桐河等，香港似乎沒有一條河流，讓人一說起這城市就會聯想到。但我倒想到，香港這些河流的共通點，皆是沒被正式視作風景和都市空間的資產，反而是城市長年整治、再秩序化（re-ordering）和規範自然的主要對象。從前城門河的氣味總讓人忽略了它的美，讓人想起百多年前現代工業城市誕生時，河流，都被視作處理廢料的後院，以致沿河的地帶都是代表污染與惡臭的。另一方面，河的氾濫也往往成了管治者的噩夢，河道整治於是也以混凝土「拉直」河流、甚至消滅的工程先行；近年去不少新界鄉郊導賞，聽到都是相近的故事。

把河流放回規劃重心

近年城市研究時時提到，重新想像和建立人與河流的關係，成為新趨勢，香港大學建築學系副教授朱濤為東莞長安鎮重新作總體規劃，就包含將被急促工業化污染的河流變回人文風景的建議。視河流為重要資產的城市風潮，也包含所謂重塑「野」河流（re-wilding the river）的可能，讓多元生態重現，而非只有防止氾濫和「明渠式」的設計。首爾的清溪川當是最注目的案例，加上大阪的水都計劃等，東亞城市有不少由上而下、將河溪放於規劃重心的計劃。在這種規劃之外，也有由下而上的文化藝術計劃，嘗試將居民與河流的關係加深，特別是有關洛杉磯河的研究與創作，引來各地效法，亦開始有各樣河流藝術節誕生；在香港則有建築師和藝術家等在啟德河開展的計劃，重提河流在城市生活中應有的席位。

文//黃宇軒

…………………………………………………

讀者投稿：你睇到啲乜？

如果你也看出香港一點獨特、趣味或美麗，請用手機或相機拍下來，寫一句你眼中睇到啲乜，寄到sunday@mingpao.com。上周二社交平台被天空裂成一塊塊的高積雲照片洗版，今期也有讀者Ivan NG在麗港城網球場拍下的藍與白，抬頭看天，時常都有驚喜﹗

圖 // 黃宇軒

編輯 // 何敏慧

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao