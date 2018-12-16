另一個胃：應節樹幹蛋糕 法式薄餅捲起朱古力旋風

毛巾卷蛋糕毋須焗爐，蛋糕的基礎其實就是法式薄餅（crêpes），抹上朱古力忌廉內餡，再捲起來，然後擠上濃朱古力garnish（裝飾），帶有兩種層次的朱古力味道和柔滑口感，還有煙韌薄餅皮，讓人吃着一口接一口。

法式薄餅代替海綿蛋糕

又到了充滿節日氣氛的日子，傳統法式節慶甜品「樹幹蛋糕」（Bûche de Noël），字面翻譯就是聖誕（Noël）的樹幹（bûche），外形像一塊樹幹，寓意樹木豐收。傳統做法用一片長薄片海綿蛋糕，抹上忌廉再捲起，外面再擠上朱古力garnish，畫出樹幹花紋。這次做的「毛巾卷樹幹蛋糕」，是用法式薄餅crêpes捲成，所以名為「Bûche de crêpes」，另一法文名稱又叫「Bûche Bretonne」。

煎薄餅 不要急

薄餅捲起後像可愛的毛巾卷，薄餅做法也很簡單，先將液體和粉類材料分別混合，然後分三次將液體加入粉類之中，可以避免產生顆粒，最後拌入牛油溶液和橙皮即可。煎薄餅時先抹一層牛油在平底鑊上，開小火燒熱，可離火倒入一勺粉漿，搖晃一下讓粉漿薄薄地均勻鋪在鑊底，再慢慢煎熟。最初期煎的薄餅或許不會太理想，但再練習多幾次便會好，慢慢來，不要急。

朱古力加淡忌廉 豐厚creamy

製作朱古力忌廉和朱古力garnish面醬的材料，簡單來說只有兩種，就是用到約70%可可成分的朱古力，百分比愈高愈濃和苦；還有就是淡忌廉，而且操作比想像中容易。雖然座熱水的部分較繁複，但這是最穩陣、最不易失敗的方法。因為朱古力有很好的凝固能力，所以這個內餡會比一般不加朱古力的忌廉來得更豐厚和creamy。而朱古力garnish面醬在室溫下也可自然凝固成軟稠狀，能夠保持形狀不會完全融掉，而且口感醇滑，是很好的裝飾材料。喜歡朱古力的朋友，吃這道甜品會特別高興，如果怕甜滯，可配士多啤梨中和一下。

‧朱古力法式薄餅材料：（可做兩份毛巾卷）

可可粉……1湯匙

低筋麵粉……110克

無鹽牛油……50克

牛奶……250克

雞蛋……2隻

糖……20克

鹽……少許

橙皮……半個

‧朱古力法式薄餅做法：

1. 將牛奶、雞蛋、糖和鹽，加入大碗中拌勻。

2. 將麵粉和可可粉過篩。

3. 分三次將拌好的牛奶蛋液拌入粉類之中，再加入牛油溶液和橙皮，拌勻即可。

4. 平底鑊用廚紙塗上牛油，燒熱後，離火倒進一勺麵粉糊，轉動平底鑊，令麵粉糊均勻而薄薄地鋪在平底鑊上，放回爐上。

5. 薄餅煎至邊緣有點焦而翹起，便可取出，再重複步驟煎下一塊。

‧朱古力面頭裝飾：

糖霜……2湯匙

薄荷葉……幾片

士多啤梨……適量

淡忌廉……150克

朱古力……120克

*使用約70%可可成分的朱古力

‧朱古力面頭裝飾做法：

1. 將朱古力切碎。淡忌廉煮熱。

2. 將淡忌廉倒入朱古力碎中，拌勻，淡忌廉的熱力會慢慢將朱古力融化。

貼士：如果還有一點朱古力未融化，可再座熱水，將朱古力醬拌至柔滑。

3. 這次盛入裝有唧嘴的擠花袋中，雪半小時備用。

朱古力忌廉內餡：

淡忌廉（1）……140克

淡忌廉（2）……260克

朱古力……120克

‧朱古力忌廉內餡做法：

1. 朱古力用熱水座融，淡忌廉（1）用熱水座熱。

2. 將已融的朱古力和淡忌廉（1）拌勻。

3. 將淡忌廉（2）打發至拉起尖角。

4. 將淡忌廉（2）分三次輕輕拌入朱古力忌廉中。

5. 盛入擠花袋中，放進雪櫃備用。

‧組合

1. 將3塊薄餅鋪平，其中一邊的邊緣要重疊。

2. 擠上朱古力忌廉內餡，用刮刀將內餡抹平。

3. 將邊緣摺入。

4. 由頭開始，小心將薄餅捲起。

5. 將毛巾捲的形狀調整好。

6. 在外面橫向擠上朱古力面頭裝飾，可擠一些圈圈裝成樹紋。

7. 將額外的朱古力切碎，用作裝飾。

8. 在樹幹蛋糕上隨意加上士多啤梨和糖粉等裝飾，蛋糕底灑上朱古力碎，放進雪櫃雪一小時，令形狀更固定。

作者簡介：曾參與二○一三年首屆法國工作假期，一整年待在法國，四出訪尋和學習法式地道烹飪及食譜。現常來往港澳兩地，會在這專欄鑽研葡、法、意等歐陸菜式。著有《出走，走進法國人家廚房》及《法國咬一口——61道在家也能做的法式料理》。

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文、圖 // 寶兒

編輯 // 蔡曉彤

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