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2018年12月16日星期日
星期日生活
良心AI達人許彬 從Nokia取經 炮製AR香港 研ＡＩ講倫理
王子是誰
公主的誕生
安徒行傳：「孟公主」與中國人權的階級性
周日話題：香港應爭取孟晚舟的管轄權
周日話題：誰是「本土」支持者？ 跳出圍爐口水戰 讓數據說話
星期日現場：兩場運動，一場審判
影像特區：隱晦的光譜
大學怪談：中美角力下的大學戰場
黃背心解碼（上）：黃背心是為公義？
讀書/新鮮熱辣：高華的學術家園——寫在《紅太陽是怎樣升起的》英文版出版之際
開門讀書：不可信的孫中山
周日話題：是接班，不止退休問題
漫畫連載：風船遊記
阿貓阿狗：#07喝茶
movie chic movie style：《G殺》：G是一個符號，是HKG
紙上聲色：心之呢喃
家明雜感：《羅馬》悲天憫人傑作
影片簡評：《億男》 IIA
藝術初體驗：Outsider Art (8)
另一個胃：應節樹幹蛋糕 法式薄餅捲起朱古力旋風
修物生活：快修小智慧 化腐朽為神奇 飯勺當水龍頭用
Ways of Seeing：新聞博覽館 只見久遠舊聞，近年爭議報道呢？
街知巷聞‧Ways of urbanist seeing(26)：2公里城市百景 林村河被遺忘的美
未來城市：大數據預防車禍？ 問題始終在制度
星期日文學‧方文山：為自己寫詩，替別人作詞
文學‧自述：動詞如詩
info：方文山
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紙上聲色：心之呢喃
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【明報專訊】你有聽過一個叫濱口龍介的導演嗎？沒有啊……那不打緊，因為我相信你總有一天會記住這個名字。如果你察覺到身邊將有任何濱口龍介作品的放映，我也很想請你盡可能不要放過。
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