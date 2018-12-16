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星期日生活

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紙上聲色：心之呢喃

【明報專訊】你有聽過一個叫濱口龍介的導演嗎？沒有啊……那不打緊，因為我相信你總有一天會記住這個名字。如果你察覺到身邊將有任何濱口龍介作品的放映，我也很想請你盡可能不要放過。

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