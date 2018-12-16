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星期日生活

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開門讀書：不可信的孫中山

【明報專訊】住倫敦的時候，每個周六都會到英國廣播公司一趟，兼職掙外快。大倫敦市中心的街道四通八達，走兩個街口就已經是另一個地鐵車站，所以短途的話，走路省錢之餘，比需要上上落落的地鐵更快更方便。

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