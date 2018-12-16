星期日現場：兩場運動，一場審判

2018年12月12日早上，戴耀廷教授站在西九龍法院第三庭被告席，清楚、堅定、同時又略帶傷感地用英文結束他的結案陳辭。我坐在旁聽席上忍不住拍起掌來，其他朋友跟着和應，掌聲於是在法院迴盪，大家雖不言語，卻有一份無法言說的莊嚴和悲壯。法官沒有表示不滿，倒是職員頻頻揮手叫我們停下，恰在此時有人推門，另一輪掌聲遂遠遠從法庭外面傳來，恍如和應。

戴耀廷難掩激動，坐下來後第一時間望向坐在我旁邊的李柱銘先生，李先生舉起大拇指向他致意。11時多休庭，李柱銘第一時間站起來走到被告席出口處，和戴耀廷緊緊擁抱。

我也趨前和戴教授握手，他說，我的結案陳辭就是我的最後一課。我們相視大笑。我知道他為什麼這樣說。11月14日，聽完陳健民教授在中文大學最後一課後，戴教授和我開玩笑說，他很擔心他的最後一課要怎樣上才能像健民那般精彩。當時他一定沒料到，他的人生最輝煌的一課，原來不是在大學講堂，而是在法庭。

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我當天在現場聽着戴耀廷自辯，腦中不自禁想到的，是公元前399年雅典城邦的蘇格拉底審判。在那場審判中，蘇格拉底被控腐蝕年輕人心靈和相信異端之神，他不得不在501人陪審團和其他雅典公民面前，為自己的信念和行為辯護。蘇格拉底最後被裁定有罪，並被判死刑。這個故事，詳細記錄在柏拉圖的《蘇格拉底的自辯》（Apology）之中。

戴教授當然不是蘇格拉底，但他自2013年1月發表〈公民抗命的最大殺傷力武器〉以來，雖然一介書生手空空無一物，卻矢志不懈及一以貫之地將公民抗命的理念實踐於香港，一步一步從大學法律教授走到被告席，其正直，其勇氣，其承擔，不啻是香港的蘇格拉底。

戴教授犯了什麼罪呢？說到底，就是要為所有香港人爭取我們應有的政治權利，希望我們的家園早日實現民主。所謂「為眾人抱薪者，不可使其凍斃於風雪；為自由開路者，不可使其困頓於荊棘」，戴耀廷、陳健民、朱耀明、鍾耀華、張秀賢、陳淑莊、黃浩銘、邵家臻和李永達，都是這樣的香港民主的抱薪者和開路者，都值得我們尊敬和感激。

這不是客套話。這九位朋友，有教授有牧師有學生有社工有律師，本來大可以像許多香港人那樣過着安穩安逸的日子，也大可以對社會不義保持沉默，但是他們選擇了另一條路，最終令他們及他們的家人承受難以想像的憂慮痛苦，甚至最後會失去人身自由，這一切都是為了什麼？用陳健民教授在法庭自辯中的話，這一切都是源於對香港的愛。

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在這場大審判中，由於只有陳健民選擇自辯和戴耀廷選擇結案陳辭，於是我們從媒體報道中主要聽到的，是「讓愛與和平佔領中環」的故事。和平佔中的目標，是爭取真普選，最後的手段是公民抗命，而公民抗命必須公開、和平、非暴力、有紀律、可控和可預期、同時參與者必須充分知情且同意承擔法律責任，還必須將對社會秩序帶來的影響減到最低。

為什麼必須要以這種違法方式來爭取民主？戴教授解釋，只有通過這種自我犧牲，才能最大程度地彰顯制度不公義及喚起大多數人的良知。戴教授又告訴我們，根據原定計劃，「舉行公眾集會的地方是遮打道行人專用區、遮打花園及皇后像廣場，時間是由2014年10月1日下午3時正開始，最長也不會超過2014年10月5日」。

如果和平佔中真的如三子所預期般發生，這樣的抗爭方式真的能夠帶來戴教授所預期的大大激發市民的正義感，甚至有可能促使中國政府撤回8‧31決定嗎？估計不是那麼樂觀。不過，這種猜度意義不大，因為歷史早已告訴我們，佔領中環最後沒有發生。

2014年9月26日學聯和學民思潮領導的佔領公民廣場行動，以至其後9月28日市民佔領金鐘街道和警方發射87枚催淚彈導致的一連串事件，徹底改變了和平佔中所計劃的一切。從那個時候開始，香港進入的，是雨傘運動。

和平佔中及雨傘運動，無論它們之間有多少歷史交纏，卻是兩場不同的社會運動。香港政府將兩場運動混雜一起，並將導致雨傘運動的法律責任直接歸咎於佔中三子，確實是個天大誤會，而媒體將被告九人稱為「佔中九子」，也是教人哭笑不得。如果真的要有一個稱呼，「佔鐘九子」這樣的稱呼恐怕還來得合適一點。

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這不是我的主觀揣測。如果細讀陳健民和戴耀廷的庭上發言以及辯護律師提出的抗辯理由，我們會清楚見到他們的主要論述，都是關於和平佔中的理念和實踐，以及指出他們為何不能為長達79天的佔領運動負責。

這樣的回應，可能有法律辯護上的策略考慮，但確實也是實情。正如戴教授所說，9‧28之後大規模佔領運動的出現，最直接也最主要的原因，是香港政府和香港警察的關鍵決定及過度使用暴力所致。現在回望，我們甚至可以說，戴耀廷在9月28日凌晨宣布啟動和平佔中的一刻，其實也就是它結束的一刻。

這樣說看似很荒謬很苦澀，卻非沒有道理。例如在戴耀廷作出宣布後，現場示威市民迅即大規模離開，由本來幾千人去到餘下幾百人，甚至學聯的學生領袖不再讓他們站在主席台上；而據李立峯教授的調查， 因為響應及支持佔中三子而參與佔領運動的，只有6.5%；更重要的，是戴耀廷在「結案陳辭」中明言：「在警方發放87催淚彈及使用過度武力後，一切都改變了。如此發放催淚彈是沒有人能預見的，事情再不是我們所能掌控。到了那時候，我們覺得最重要的事，就是帶領參加運動的人平安回家。在發放催淚彈後的無數個日與夜，我們竭力用不同方法去盡快結束佔領。」

由此可見，雖然因應形勢的急劇轉變，佔中三子不得不提早宣布佔中，並成為佔領行動的五方平台之一，但雨傘運動實際上不是由佔中三子領導，也不是他們所預期的那種形式的公民抗命，所以他們給自己的任務，不再是領導佔領，而是盡快結束佔領。佔中三子和學聯及學民思潮在整場運動中最大的矛盾，恐怕在此。

為什麼會這樣？究其根本，除了各種歷史偶然因素，我想雨傘運動事實上遠遠溢出了佔中三子對「公民抗命」的想像。雨傘運動的自發性、參與者動機的混雜性、抗爭手段的多元性，以至對現存體制的顛覆性，都和他們原初計劃只維持短短靜坐數天便自願被捕繼而結束整場運動的想像，有天淵之別。

這個分別，不僅反映出兩種不同的抗爭策略，甚至反映了兩種不同的對社會運動的理解。戴教授的公民抗命，深深植根於他的法治理念。公民抗命只是手段，法治才是目的，因此這個手段無論多麼激進，也必須不能踰越對既有法律秩序乃至政治秩序的基本忠誠，所以必須在一個事先清楚規劃且能嚴格執行的框架之內來操作，而雨傘運動顯然不是這樣一場運動。我甚至認為，任何真正帶來實質改變的社會抗爭，也很難是那種形式的運動。

不過我必須強調，以上分析並不意味着，和平佔中運動本身沒有意義，以及對後來的雨傘運動沒有影響。恰恰相反，我認為和平非暴力的公民抗命仍然是個非常重要的抗爭理念，同時事實上為雨傘運動提供了重要的實踐參照，最明顯的就是12月11日金鐘清場時，還有200多人自願坐下來承擔佔領責任。

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既然是兩場運動，那麼在這場審判中，誰來為雨傘運動辯護？

很奇怪，沒有。這樣一場浩浩蕩蕩、轟轟烈烈，有上百萬香港人參與的和平佔領運動，在最關鍵的審判上，竟然沒有人為它辯護。學民思潮缺席這場審判，學聯五子中有四人不在，餘下的鍾耀華和張秀賢，以及其他幾位積極參與其中的被告，也都選擇了放棄自辯，於是在一場關於雨傘運動的審判中，雨傘運動的主角和曾經發生過的主要事件及相關爭論，還有運動過程中出現的種種可歌可泣的故事，幾乎全部缺席。

為什麼會這樣？

不過即使這樣，又有什麼問題？如果這場關於雨傘運動的終極審判，結果成了另一場不曾發生過的社會運動的審判，而雨傘運動的精神和意義，收穫和缺失，責任和過錯，卻消失於這場審判，那又有什麼可惜？我這幾天在法庭旁聽席上反覆思考這些問題，雖然沒有明確答案，卻始終拂不去心頭無法說出的遺憾。

昨晚深夜，我在臉書讀到我的一位學生在2015年留下的一段話：「一年前，接近三個月，影響着全香港人的這件事，這麼近，那麼遠。我們曾經以為自己可以改變世界，但最終換來的，卻只是更多的無力感。我們與理想愈走愈遠。對我這個參與程度不高的人，每次想起仍有撕裂的感覺，遑論那些度過了一個又一個晚上的人。」

這位學生，在2016年8月某深夜在中大某高樓一躍而下，在他跳下的地方，遺下一張「我要真普選」的橫額。這位學生，是鍾耀華的好朋友。他的離開，帶給Eason無盡傷痛。12月14日審判結束，鍾耀華打破長長的沉默，和香港人說了以下一番話：

「大家回想一下，9‧26、9‧27的時候，大家怎樣和警察對峙，怎樣抵禦警察的襲擊？大家記不記得，9‧28衝去金鐘時，你的緊張、對香港的關心、害怕和朋友失聯的狀况？法庭能否捕捉到這些？能否捕捉到你的血汗和眼淚？能否捕捉到，在這麼長的運動中，我們如何互相砥礪和彼此支持？你旁邊營幕的人如何成為你的朋友？你怎樣在每天日常生活中花時間來到佔領現場，怎樣頂着生活重擔，也覺得必須參與這場運動？我想這些片段，還有你的無奈、你的失望、你的堅持，是不能夠被法庭捕捉的。如果我們要真相，這些就是真相，而法庭捕捉不到這些真相。因此，我覺得無論結果如何，判多久也好，怎樣審訊也好，它其實不能夠審判我們。真正能夠審判這場運動、審判我們的，是我們自己。」

是的，真正的審判，不在法庭，而是在歷史，在我們每個人的良知。只要我們沒有忘記雨傘運動的精神和信念，沒有忘記雨傘運動帶給我們每個人生命的改變，雨傘就一直在，而我們終有一天會回來。

文//周保松

編輯//林曉慧

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