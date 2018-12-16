周日話題：誰是「本土」支持者？ 跳出圍爐口水戰 讓數據說話

「本土」可算是近年香港政治中最具爭議性的概念，亦被認為是一股未必有系統的新興勢力，而且標籤旗幟眾多，傳媒亦會按一些概念來劃分「本土」，例如提出港人優先的議員、強調港人身分認同的政治人物等等，都會被視為「本土派」，又或甚至將某部分「本土」納入泛民類別，這情况尤以「DQ風波」後更甚。有部分評論更將民粹主義和本土意識掛鈎。在這種環境下，「本土」作為政治派系的概念模糊，在政治運作的層面來說，所謂的泛民和本土支持者，究竟如何區別，根本未有說清楚。有論者以票站結果估算支持者分佈，但由於缺乏細緻數據，一切只屬猜測，更遑論達至有論者希望在未來選舉中吸納其他派系票源的目標。

撇開圍爐式的政治派系口水戰，本文目的是讓數據說話。香港大學新聞及傳媒研究中心最近進行了一項研究，採用深入訪談及全港性電話調查等研究方法，探討現今香港民眾不同的政治意識和媒體使用模式，了解支持「本土」或持近似意見的市民究竟是怎麼樣，對香港現狀的看法，以及他們對社會價值的一些觀念。

本土的生活文化和公民價值

我們交叉分析一系列的面對面深入訪談和問卷結果，發現不同年紀層的受訪者在論述「本地人」和「外地人」的分野時，會傾向按「生活文化」和「公民價值」兩方面出發。「生活文化」主要關於日常生活習慣，當中不少受訪者特別針對語言和網絡使用習慣，例如本地人常用「廣東話」口語、說話中英夾雜、避免使用簡體字、減少使用中國智能手機應用程式（微信）及網站（淘寶、微博）等行為，以突出「本地人」的身分。「公民價值」則較抽象，主要由對威權主義及政治參與的態度組成。很多受訪者指「本地人」較認為香港存在「地產霸權」問題、反對威權、反對「三權互相配合」及接受持續參與示威遊行的有意義等命題。

由此可見，在部分受訪者心目中，理解「本土」確是針對中港矛盾而生，然而這類矛盾的源頭來自中港生活模式、政治體系和法律制度的差異，並非能籠統的用「愛國」和「不愛國」去解釋。例如一些上了年紀的受訪者，雖然在論述時會有所謂「大中華膠」的傾向，但在指出中港分野或香港獨特之處時，卻十分認同一些「本土」派系的主張。在香港獨特的脈絡以下，一般民眾的「大中華膠」和「本土」意識可以是你中有我，互相並存，而非某些派系所曰的水火不容，你死我活。

背水一戰離地 難引本土共鳴

我們分析結果時也有反思，例如「本土」是否就如一般傳媒的刻板印象，屬年輕人的專利？在政治理念上，泛民和本土是否真的「大纜扯唔埋」，還是至少在「公民價值」上可以互相理解？相反，泛民的宣傳策略確是較少貼地的在「生活文化」層面上觸及「本土」議題（近例如李卓人腔的「背水一戰」式離地，少數如范國威等明確表示反對簡體字），實難引起「本土」支持者共鳴。如果在這些文化議題上，泛民若繼續強調那種高地式的超越民眾空泛，和貼近生活文化的「本土」對立，在未來選舉就更難取得「本土」支持者的認同。

訪談結果讓我們了解市民對「本土」的一些基本看法後，我們再以量化數據按政治理念分類。中心在本年六月至七月期間進行了電話調查，根據年齡進行配額抽樣，合適受訪者年齡為18歲或以上，最終受訪者為2009人，當中1994位受訪者願意提供年齡資料，我們再根據政府統計處2016中期人口報告所提供的年齡分佈，為受訪者作加權，確保數據能夠反映現時人口分析情况。問卷中詢問一連串問題，並進行聚類分析（cluster analysis），將受訪者分成數類，這些問題包括「社會距離」（social distance）、針對中國人的排外主義、投入香港文化活動*、香港人身分價值認同、對威權的看法、思想開放程度、社會公義及法治意識等。

「本土支持者」的分類

調查的其中一條問題是問受訪者屬於哪一個常用的政治標籤（例如「泛民」、「建制」和「本土」），用聚類分析得出來的數個組別中，有三個類別包含特別多自我標籤為「本土」的受訪者：「主流民主派」（佔樣本25.06%）、「非文化為本自由派」（佔樣本4.48%）及「排外派」（佔樣本10.53%）。三組都一致地反對威權主義、支持較思想開放的社會、支持社會公義及法治意識。三者主要分別在於排外的程度和對一些香港文化活動的投入感。

「主流民主派」有大概四分一自稱支持本土派，對外國人和內地移民的接納程度較其他兩者為高，也相當投入本土文化活動和認同香港人身分，這類別自稱「本土」派人仕在理念上反而較接近傳統泛民；與之不同的「非文化為本自由派」，雖在樣本中只佔少數，但當中有約35%是自稱「本土」派，這類別對內地移民的排外程度較「主流民主派」高，關心政治議題和社會公義等題目，但他們並不熱中參與一些本土的文化活動；「排外派」有大概32%是自稱「本土」派，顧名思義，是三派中對內地移民最強烈反感，但對文化活動卻最積極投入、對港人身分價值最認同的一群，十分接近坊間理解最典型的「本土」派。有趣的是，在「非文化為本自由派」和「排外派」中，皆有不少自稱支持泛民的人士，這顯示部分泛民支持者的理念與「本土」重疊，在選舉中支持泛民可能出於現實考慮（所謂的含淚）多於理念契合。

另外，「本土」和「泛民」的支持者對於政治精英所倡議的政策，取態有異，例如在「市民建議的政策，往往好過政府提出嗰啲」及「民間一向做開政策，如果政府插手，往往都係愈搞愈衰」這類題目中，本土支持者往往比泛民支持者有更高的認同，傾向覺得民間倡議的政策會比政府的更好，突顯泛民（建制精英）／本土（民間草根）的分野。傘後出現不少以地區為本、提倡地區議政的社區團體，則屬本土的延伸。

議會失效 泛民支持者或「轉軚」

這些「本土」的特質，讓我們更了解（或確定）一些「本土」候選人對支持者的吸引力，例如當日梁頌恆和游蕙禎等，沒有參政經驗反是優勢，並在上述的「生活文化」議題上成功搶分；相反絕大部分泛民議員在這類「生活文化」議題上，往往進退失據或避免主動表達立場。而在一般認知中，泛民精英傾向是「斯文」、「大愛包容」、支持「愛與和平」，但從分析見到，部分泛民的支持者其實也相當「本土」而又排外（或者口是心非，口裏大愛，心裏排外）。

在議會功能漸漸失去的年代，泛民精英的參政規律失序，不排除更多泛民支持者也最終「轉軚」變成支持更廣義的「本土」，這也可能是在最近選戰中泛民連自己當年的「基本盤」也保不住的原因。在政策倡導層面，雖然泛民早在地區發展「貼地」團體，但同時也被視為其中一種「建制精英」，與「本土」人士追求政策「從下而上」的理念存有衝突。

執筆之時，正值民主黨中較為「貼地」的將軍澳民生關注組成員和部分現任區議員宣布退黨，似乎傳統精英泛民與「本土」支持者在未來只會愈走愈遠，單靠「泛民」便拿六成票的good old days，似一去不返。

*這裏所指的「文化」和第一項研究不同，第一項研究的「生活文化」針對生活上的常用語言和網上活動。這裏是指一些「文化活動」，例如閱讀香港流行文學和聽香港音樂等。

（註：本研究項目獲香港特區政府創新辦公共政策研究資助計劃撥款資助。）

文//周兆倫、傅景華（香港大學新聞及傳媒研究中心）

編輯//王俊杰

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao