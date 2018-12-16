周日話題：香港應爭取孟晚舟的管轄權

中國希望完全靠外交壓力解決問題。除了外交部和主要官媒施壓外，還疑似扣留兩名加拿大人，造成「互相抓人質」的感覺，給外間印象相當不堪。筆者朋友有曰：政治問題法律化，法律問題外交化，外交問題政治化，正是一種惡性循環。至於中國政府指摘所謂加拿大「違反人權」地對待孟，也令外間當笑話。中國政府對外國法律認識不足，對加拿大的法律體系沒有足夠的信任，民間又陰謀論盛行，「人權」向來要求別人多要求自己少，作出如此反應不出奇。

香港的反應也同樣令人失望。香港輿論集中在孟晚舟護照問題，同樣是陰謀論，也相當失焦。工聯會這樣的抗議也毫不頂用。其實，孟有香港身分證，也有香港護照，是名副其實的「香港人」。香港政府沒有從司法參與「營救香港人」方向出發思考問題，非常奇怪。

何志平出事時，港府似乎也不為所動。但與何志平案件相比，孟有兩個優勢。第一，畢竟人在加拿大，不在美國，是否引渡還要看加拿大法官；第二，儘管光從美國提供的「欺詐」證據看，孟晚舟一案的表面證據很大可能成立，但如果加入「管轄權」這個因素，理由就不這麼充分了。而在何志平一案，由於賄賂就發生在美國國境，美國毫無疑問就有管轄權。

6原則定司法管轄權

司法管轄權問題向來是國際法律中的難點。一方面，案情可能非常複雜；另一方面，案件涉及多國，牽涉主權問題，必然帶來國際政治角力。在國際法層次，通常可以有6種原則：

第一，屬地原則：這個案件在什麼地方發生，就歸誰管；

第二，屬人原則：犯案者是哪個國家的人，就歸哪個國家管；

第三，效果原則：即案件後果影響到某個國家領土之內，就歸哪個國家管；

第四，保護原則：若案件對某國潛在地產生威脅，也有權管轄；

第五，受害人原則：受害人（或法人）是哪個國家，無論在何處發生都有權管轄；

第六，普遍性原則：一些被廣泛認為是犯罪的行為，即便在某個國家不認為是犯罪，其他國家也有權介入。前三者國際上的接受度較高，後三者則因國而異。

不難想象，這些原則間互相衝突不罕見。到了全球化和網絡化時代，屬地原則更可能被擴大，即「屬地」不一定是在真實領土上，可能還包括網絡空間。因此，「長臂管轄」的爭議愈來愈頻繁。值得指出的是，「長臂管轄」不一定不受歡迎，有時還相當必要。除去涉及人權等普世價值的案件外，普通刑事案也有先例。2015年，美國從瑞士引渡國際足協秘書長等到美國受審，當時普遍輿論是沒有美國這個世界警察「長臂管轄」，就根本無法懲治那些腐敗的國際組織負責人。

具體到孟晚舟的案件，首先必須澄清，一些評論認為美國在伊朗問題上針對華為是「美國單邊主義」。這些評論混淆了奧巴馬時期（即2010-2015年之間）的制裁和特朗普時期（2018年開始）的制裁措施。前者有一系列的聯合國制裁伊朗決議案的支持，美國當時制裁伊朗有廣泛國際共識。中國也基本認可制裁令，當時在國內大企業展開一系列「合規訓練」就是為了知道如何不違反這些規定。它與特朗普時期，美國2018年退出伊朗核協議後重新宣布制裁不同。現在的制裁令確實是美國「單邊主義」行為。

華為案件和中興案件一樣都發生在奧巴馬時期。它們若違法，美國調查和追究合理合法。中興給伊朗提供了禁運美國科技被重罰，中興只能乖乖地認罰。華為當時若向伊朗提供禁運科技，美國因此制裁華為，中國也很難指摘美國。

但追究公司是一回事，追究孟晚舟個人則是另一回事。從目前的證據來看，孟捲入的是提供錯誤信息「欺詐」銀行。最有力的證據是她涉嫌親自演講一份演示文件，保證星通公司與華為無關，說服銀行繼續為華為提供金融服務。

如果孟的案件止於此，那麼美國的管轄權非常成疑。孟不是美國人，不符合屬人原則。案件發生在香港，不符合（一般的）屬地原則。受害者目前看來是英資銀行（疑似匯豐銀行和渣打銀行）也不是美國的銀行。普遍性原則也很難適用：雖然「欺詐」在哪裏都是重罪，但這原則通常只用於海盜、人口走私、人權等重大事項，極少用於欺詐。

效果原則和保護原則可能是爭議點。假設華為把星通作為白手套，把惠普公司的科技產品轉運到伊朗，這確實損害了美國利益和惠普公司利益。美國以此控告主事的人就比較說得通。可是，暫時沒有證據顯示孟直接參與向伊朗出售違禁科技。

孟「欺詐」的直接後果是華為能繼續（通過匯豐等）利用美國的銀行網絡做生意。從國際法看，或許可以歸於屬地原則和效果原則，但顯而易見，這和國際足聯官員直接利用美國銀行帳號賄賂相比，理據非常薄弱。有人更認為，孟還涉及電訊欺詐，因為孟可能曾利用電郵向銀行傳遞過那份包含錯誤信息的演示文件，電郵傳輸過程很可能利用了美國網絡。這種關聯更加薄弱。

假設法官接受以上兩種關聯的說法，那麼幾乎一切涉及美元交易和電郵來往都可能歸美國管。這會極大地擴大美國的「長臂」，相信不容易說服加拿大法官。

值得指出的是，管轄權爭議的特點是：若單方提出管轄，其成功率更大；如果有雙方提出管轄爭議，那麼第一方的成功率會減少。在國際足協案中，瑞士放棄管轄權，否則美國很可能就無法引渡了。對於「欺詐」這種在哪裏都是犯罪的案件，如果有另一方爭奪管轄權，這當然比單純抗辯美國沒有管轄權，能阻止被引渡的機會大得多。

在孟這個案件，誰最有資格管轄呢？無疑是香港。

欺詐在香港也是重罪，孟如果真的涉嫌欺詐，香港的司法機構也有責任調查和起訴。在管轄權方面，香港有幾個優勢：孟是香港人，案件發生在香港，受害的公司在香港。最重要的是，香港是「獨立司法區」，與加拿大有引渡條約，行與加拿大類似的普通法。因此，如果單純從法律考慮，香港向加拿大提出引渡要求，非常可能阻止孟被引渡到美國。

有利中國香港華為孟晚舟

當然，香港是否敢提出引渡，還有政治上的限制，比如是否害怕中國政府的反對；在外界日益質疑香港法治獨立性的時候，是否能讓外國相信審訊公平，也不無疑慮。這一方面要看香港政府的能力和決心，是事事謹小慎微地聽從中國安排，還是能據理力爭，讓中國相信，這無論對中國、香港、華為還是孟都是最有利的選項。另一方面也再度說明，讓香港保持法治的獨立對中對港還都相當重要。而且，如果香港真的希望成為國際仲裁中心，那麼這是一個讓外界打消對香港法治質疑的好機會。

文//黎蝸藤

編輯//曾祥泰

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