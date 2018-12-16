安徒行傳：「孟公主」與中國人權的階級性

臉不紅氣不喘談「普世價值」

當中最令人側目的是過氣特首候選人葉劉，她自告奮勇粉墨登場，免費為華為手機做代言人， 大大刷新華為的品牌形象：從「愛國大媽」專用手機，提升為尊貴的「特首候選人」用作員工抽獎用途的級別，特別適合買不起Samsung的幸運兒，演出真是令人「刮」目相看。

不過，要數到荒腔走板，葉劉還是比不上工聯會那一伙「工運領袖」。這些人對深圳佳士工潮沉默得連屁也沒放過一個，但「孟公主」一出事，就索性脫掉了工人權益代表的外衣，大讚「孟公主」是「引以為傲的CFO」，還跑去美國總領事館抗議，指摘美加「反人權、反文明、反普世價值」。與此同時，大陸《環球時報》則發表社論遙相呼應，大肆抨擊加國「嚴重侵犯人權」，那位總編胡錫進還要在微博上呼籲國人「一定要力挺中興，力挺華為」，更在貼文結尾高呼：「今晚老胡和《環球時報》全體員工都是中興人。」不過人們卻發現，他的這條微博是用蘋果的iPhone手機發出。

「人權」二字一時之間在全國響起，含義遠超中國官方一直在說「適用於中國國情」的「生存權」和「發展權」，還有人臉不紅氣不喘地祭起平時自己覺得難聽過粗口的「普世價值」。這種種「忽然人權」的現象說明了，中國絕非一個不會講人權和普世價值的國家，只是人權與普世價值都是專門預留給好像「孟公主」所屬的那個階級的人，而不是那些在國境之內每日受到打壓迫害的平民百姓。用中國人應該熟習的馬克思主義語言來說，也就是在中國，人權的而且確具有階級性。

「階級沒消滅 自由平等都是騙人」

按照馬克思主義的原理，人權、民主等等都屬於所謂「上層建築」，它們是由「經濟基礎」所決定的。中國的馬克思主義專家又認為，西方文明中的「人權」是帶有階級烙印的「特權」。他們愛引用列寧的說話﹕「只要階級還沒有消滅，任何關於自由和平等的籠統議論都是欺騙自己，或者是欺騙工人，欺騙全體受資本剝削的勞動者，無論怎麽說，都是在維護資產階級的利益。」很顯然，馬克思和列寧的判斷和分析，對於了解當下中國為什麼會出現對內對外如此不一致的人權觀，要比其他理論體系，例如自由主義或者文化相對主義，更能夠說明中國實際的狀况。

因為，問題並不在於人權概念是否適合缺乏自由主義傳統的中國人，也不在於因為文化差異或國情差異，令得人權觀念無法為中國人所理解——其實把這些問題都歸到老祖宗頭上的廢話，只有那些蛋頭學者才會拿來招搖。實情毋寧是，所有接受過馬克思主義教育的中國人都知道，人權是一個好東西。人權不單是好，所以相當珍貴，甚至是一種「階級社會」下只有資產階級才擁有的「特權」，它所服務的也只有資產階級。孟晚舟事件雄辯的說明了，當下中國是如何「以自己的方式」證驗了馬克思主義「人權具有階級性」的科學論證。「禮不下庶人，刑不上大夫」在中國的現代演譯，就是「人權」適用在大陸國境之內的庶人身上是一套，用於「公主」所屬的跨國精英階級的是另一套。

庶民與階級精英 人權是兩套

當然，是什麼構成這個擁有「人權」這種「特權」的階級，我們還要從正確的馬克思主義辯證歷史唯物觀去了解和分析。

中國正在實行「有中國特色的社會主義」，不單有資本家加入成為共產黨員的事，更重要的，是要讓立志要消滅資本主義的共產黨員都可以成為資產階級的一員。無論你是靠資本累積以便與黨國政治權力共謀，還是依靠黨國權勢背景來積累資本，你都要完成「黨中有資產階級，也要資產階級中有黨」的國家任務。這是光榮、偉大，而且持久的歷史任務，因為今日中國共產黨人堅信，只有透過共產黨和資產階級的辯證綜合，通過這場史無前例的革命，這場「最後的鬥爭」，才能最終揚棄資本主義階段，邁向齊澤克（Zizek）所謂「為資本家服務的社會主義」，實現人類的解放。

既然這是一項偉大的歷史任務，能夠肩負重任的自然一定要是根正苗紅、革命血統純正、黨國能夠全然信任的忠貞分子。他們也一定要是能夠走進全球資本主義體制中代表最尖端生產力部門的跨國精英。他們愈頻繁地改換自己的國籍，彈出彈入，手上持有愈多的護照，在西方世界擁有愈多的豪華物業，他們有愈多的子女在美加讀大學，愈多在美國存放大量資產，他們就愈能代表中國，因為他們正是中國最先進階級中的先鋒。

再者，馬克思主義亦教曉了中國人一個道理，那就是任何一個統治階級要維持他們的統治，就同時要成為統治的思想，也就是「把特殊的階級利益，表述為全社會普遍的利益」。因為意識形態和虛假意識的秘密，就在於「對現實的顛倒、逆轉和經過修剪的反映」。這就是為什麼一家理論上只是「民營企業」的老闆女涉嫌犯了官非，「鴉片戰爭」、「百年恥辱」就會上這些人的頭。

演出誇張 為權貴資本主義獻媚

只是他們在「我愛華為秀」的七情上面、頓足捶胸，與他們對大陸國境之內被打壓、監視、拘禁，以至鎖進集中營的「同胞」及「工人階級兄弟」的冷漠，以及他們對Samsung與iPhone毫無掩飾的依依不捨……這種三重人格的精神分裂實在太過強烈。他們的演出愈誇張就愈出賣了他們的本質：他們所惦念的既非民族大義，也非階級感情，更加不是臨急周章，衝口而出的「人權」、「文明」與「普世價值」，而是對權貴資本主義的「獻媚」。

馬克思形容，意識形態是為現有秩序蒙上了一層溫情脈脈的面紗，但面紗之下既不是真實的世界，也不是合理的世界。可是，馬克思沒有討論過失敗的意識形態賣弄，也沒有想過投機分子的「獻媚」如何暴露出意識形態的假面。孟公主事件所掀起的一陣「人權」泡沬，反揭露了中國人權的階級性這案例，實在是馬克思主義者必須補上的一課。

文 // 安徒

編輯//馮少榮

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