涉嫌違反美國對伊朗的制裁，加拿大月初按美國要求將「華為公主」、華為副董事長孟晚舟拘捕，五眼盟國對華為的抵制早有動作，不少評論都將一系列事件連結閱讀。

讓我們一起了解華為如何一步步走到今天這個位置，作為一間做生意的企業，它為何會引起軒然大波，捲入政治漩渦？

從路由器到電訊業

「華為的崛起並非一朝一夕。」香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指華為的手機隨採用Leica鏡頭逐漸為港人認識，而它的發展其實遠超於此。華為由製造路由器（Router）起家，近十年專注建設通訊器材，他估計香港七成人都在使用，「坦白說，除非走上天台，否則大家根本不會見到」。具競爭力的價錢和完善的機站售後支援，令華為在環球電訊儀器市場中「差不多成為leader」，「佔二十幾巴仙，加上中興隨時過半」。

香港大學商學院客席助理教授張天秀大學畢業後曾加入電訊業，指出每個國家都會以政策扶植本地電訊企業，華為並非特例。而不少大國原來都有一間大型的「國家級」本地電訊商，「除了經濟原因，技術上也要有say。從2G、3G、4G到5G，標準由各國在環球會議上一起擬定，國家如果沒有這樣的公司開發研究，就沒有參與權，只能跟隨。先不說政治，單是科技發展的層面都不是好事」。華為產品「性價比高」本已具備一定競爭力，在國際間的壯大，更多得二千年的科網爆破，「當年以借貸形式售賣設備，買方分期付款，那時很多公司倒閉，機已經做好卻沒錢收，供應商因而一一破產，或在規模上縮小。」他指科網爆破影響各國本地電訊、數據設備、網絡供應商的財務實力，間接催化華為崛起。

多年來華為在國際間累積實力，一直壯大。「五眼聯盟」成員國半年來卻陸續以國家安全為由，先後以計劃移除原有4G設施、禁止採用5G設備等方式抵制華為，有評論梳理「封殺」脈絡，突顯孟晚舟被捕並非獨立事件。

其實我們都在用

方保僑質疑竊聽功能的指控，指美方從來沒有拿出實質證據，亦難以相信眾多網絡高手和保安專家多年來統統被蒙混過去，「不說陰謀論，我相信的是fact」。近日華為西歐總裁彭博亦宣布將竭盡所能，在世界各地採取更多行動釋除有關國安疑慮，必要時將重組業務和流程。

張天秀則認為不論竊聽裝置之有無，多國的抵制亦似乎勢在必行──除了恐防竊聽觸及國家機密的政治憂慮，當中牽涉一定的商業考慮，「令人懷疑一間公司的integrity（誠信）有問題，已經挫敗它一半。日本以前不曾有華為手機出售，現在有；以前沒有它的路由器，這四五年出租的Wi-Fi蛋全是它做的，本地生產商是很忌它。」眼見歷年「國家級」公司都間接被華為擊垮，必然有所顧慮，「既然有大條道理，商業考慮下，『大哥』美國出聲便一起乘勢而為」。

中美貿易戰進入九十日休戰談判期之際，華為副董事長孟晚舟因涉嫌利用分公司Skycom繞過美國對伊朗的制裁被捕，張天秀認為事件爆發的時機配合特朗普一貫出爾反爾作風，明顯看出當中含有政治動機。有傳中美雙方在習特會前已知悉事件，卻刻意不在會議上提起，「我不排除這個可能，中方想以解決貿易戰為優先，不想增添複雜性，而美方先不作聲也正常，傾好了才加上華為，可以獲得更多籌碼」。

方保僑亦認為拘捕行動略有可疑，因為與早前中興事件的規格相似，亦有銀行干犯後以罰款了事。而且在5G發展起步的關鍵時刻，這次舉動拖慢了環球整體的5G發展進程，「五眼國家有些通訊商原本選擇了華為，突然被政府叫停，其他公司沒有預計要做咁多5G生意，短期內做不及。涉及整個網絡，testing和做裝置需時，閒閒地要做一兩年」。

自製晶片成威脅

「就電訊供應鏈來說，從大型機站設施，到中間路由器，經光纖傳輸，經終端用戶比如家裏的路由器，到手機和電腦，華為是全部都有了。」張天秀指出，晶片是5G、大數據和人工智能發展的重要一環，而華為已能掌握自行設計和製造晶片的技術，「美國一直很小心，晶片技術不會教人，之前Toshiba賣盤，怎樣也不賣給中國公司，避免技術轉移」。他解釋，晶片製程愈小密度愈高，耗電量愈低，速度愈快，而華為已聲稱能製造7納米晶片，達國際水平，「不過不代表速度、散熱和處理能力技術超越美國晶片。但中國一直以來做不到美國水平，追追吓就接近了，繼續壯大會有更多資源發展晶片」。

美國一直在科技上領導全球，晶片製造、社交媒體、電動車發展等不同範疇連成完整的產業鏈，「如果所有人work together，便能預先規劃幾年後的情形，有足夠資訊就能發展科技互相補足，就能帶領市場」。張天秀指中國若能自給自足，肯定對美國的主導地位構成嚴重威脅，「中國自己有百度，物聯網有阿里巴巴，遊戲有騰訊，如果連晶片、hardware也有，做什麼都不用經美國，你話美國驚唔驚？」他相信這次華為事件對中國已造成頗嚴重打擊，「在這刻叫停你，游說其他國家抵制，令全世界杯葛你，市場份額少了，影響力就會減少」。「各國同時研發科技，某程度上減少個對手。只要這件事得益多於損害與中國關係的損失，他們一定會做」。

文 // 潘曉彤

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