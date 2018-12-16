良心AI達人許彬 從Nokia取經 炮製AR香港 研ＡＩ講倫理

談華為與貿易戰

5G世代降臨前夕，通訊設備市場群雄鼎立，傾力爭逐最強席位。在這關鍵時刻，華為太子女孟晚舟於加拿大被捕，美國盟友紛紛傳出加入抵制華為5G設備，立即有評論指Nokia、Ericsson等競爭者有望坐收漁人之利。中美刀來劍往不斷，香港如何在全球科技發展版圖上坐穩小船？人工智能暫且未能計出答案，許教授腦裏倒有一條良方：多交盟友，分散投資。

不用AI幫忙，也能知道這個想法與他正着手推行的計劃100% match。去年9月，他加入芬蘭赫爾辛基大學，這所學府是Nokia Bell Labs的合作伙伴，Bell Labs（貝爾實驗室）赫赫有名，其研究曾9次獲諾貝爾獎，2016年已被Nokia收歸旗下。當Nokia為Chair in Data Science（諾基亞數據科學講座）羅致人才，大學便交上許彬的資料。林鄭月娥在今年2月施政報告宣布預留百億建設醫療科技、人工智能及機械人科技兩大創新平台，其時許彬為科大教職申請休假，到芬蘭工作不足一年，他隨後為兩地大學及政府牽線，着手推動H2O計劃，目前在芬蘭已募集到一些合作配對資金（matching fund），將向港府交建議書。

若以為AI是機械人、AR就像玩Pokémon GO，兩者有什麼關係？為何又與5G有關？許彬為我聲音導航，再次想像戴上AR眼鏡的未來：商店藏身高樓大廈之中，你看向建築，眼鏡即顯示裏面有沒有你正在尋找的店舖，及最新折扣優惠；到達巴士站，眼鏡告訴你下班車的到站時間；等車想要購物，在電話熒屏上搜尋產品及付款購買的eCommerce也已過時，你用的是aCommerce，衣服樣式在眼前飄浮，你甚至可看到自己「試穿」的模樣。教授解釋，AR需要三大條件，真實與虛擬世界結合；需要實時反應；資料顯示要符合3D世界的結構，「如一隻Pokémon出現，不會一半在桌上一半在桌下」。AR要行得通，識別人臉、建築，以及按個人需要篩選資訊等工作，靠的就是人工智能，而「5G是一個工具」，可提供低延遲（latency）通訊，當你指尖一點，遲了百分之一秒收到反應，足以影響用戶的實時體驗。

巨企幾壟斷5G科技專利

日本各電訊商已公布2019年將提供5G服務，中國移動上月亦透露明年上半年會推出5G手機，此時發生的華為風波，有人解讀與中美科技競賽有關。許彬「申報利益」，拿出一部Nokia手機，坦言自己沒用過華為，對於澳洲、日本政府傳出基於國家安全封殺華為5G設備，更有指設備植入竊取信息功能的消息，他不予評論，但華為幾年間極速冒起，則是不爭事實。他數出與5G科技相關的專利裏，華為、Nokia、Ericsson、高通（Qualcomm，美國晶片巨擘）、Samsung各巨頭都瓜分了不少，意味任何國家想開發5G服務，都很難避過向這些企業付錢；至於通訊設備市場，華為在今年第三季度更以28%市佔率稱霸，Nokia緊隨在後。

談創科的戰略考慮

不知你家裏是否還珍藏着傳說掉落街也砸不爛的Nokia手機，這輝煌一時的手機龍頭後來如何在智能電話市場吃敗仗，相信都不必多講。許彬說今日芬蘭社會以創業精神聞名，他在赫爾辛基大學教的碩士生當中也有不少積極搞生意，這種風氣與Nokia當初走下坡不無關係：「當時很多人失業，他們原本的專業是科技、創新，於是出現很多初創公司。」後來Nokia發展發射站、路由器（routers）等通訊設備，亦漸漸回氣。他分析，比起中美大國，芬蘭是個人口僅550萬的北歐國家，錢灑得多不如灑得精。上月北歐四國（芬蘭、瑞典、挪威、冰島）注資建立的Nordic Innovation House香港分館揭幕，另外3館在矽谷、紐約、新加坡，盡顯北歐國家的戰略考慮。H2O選擇與香港合作，許彬認為除了因他熟悉香港，更因有利芬蘭打開亞洲市場，香港的英語流通及法制比較內地城市亦具優勢。

芬蘭自有策略，大國坐擁龐大資源，科技、貿易鬥個你死我活，牽起重重波浪，香港又怎樣保證不翻船？許彬提出的方案是「跟不同的經濟體系建立同盟（alliance）關係」，在他看來，眼前就有好機會。香港既有建立人工智能及機械人科技創新平台的宏圖，有指政府希望吸納哈佛等世界排名頂尖的學術機構合作，許彬直言選擇國際名校無可厚非，不過港府同時可「分散投資」，「很多小國的大學對國家影響可以很大，就如芬蘭很多政客、政府官員都是赫爾辛基大學的畢業生。美國當然有很多著名的大學排名很高，但政府選擇時不止看排名，也要想想聯盟如何分佈，如果把錢都花在某一個國家，突然發生貿易戰，便可以立即唔同你玩」。而小國行政受官僚制度的掣肘亦較小，H2O在年初展開計劃，至今已取得赫爾辛基市長、Nokia董事長支持。

設貼地Think Corner 選址土瓜灣

許彬透露計劃在科學園成立研究中心之外，還會效法芬蘭設立Think Corner集思廣益。這幾天香港人都在羨慕赫爾辛基新啟用的中央圖書館相當壯觀，許彬卻欣賞赫爾辛基大學舊行政樓翻新後，將Think Corner搬進去，並向公眾開放。香港如果有個思考角，也要設在科學園嗎？他說有點遠，希望可以落地一點，沒選大學附近的地方，卻看中土瓜灣。「那邊有很多舊工廈，一兩層都夠用」，將來有地鐵更方便，「我覺得近城市的地方更好，因為我們想吸引多些本地人，若年輕人碰巧經過，可以進來飲杯咖啡談談」。

原來土瓜灣也是他的成長之地。弟弟許煜是現今備受西方注目的年輕哲學家，以審視中西科技觀，宣揚多元宇宙科技觀（cosmotechnics）著名，許煜曾憶述年少時與兄長經常泡在九龍公共圖書館，看物理書籍及牟宗三的中國哲學。溫和的許彬笑言，「在香港你知啦，平時有什麼可做？我也喜歡行山。在圖書館看過金庸、衛斯理、黃易，有時便看看科學嘢。」科技進入新紀元的千禧年，他正在香港大學讀電機電子工程。「本來想讀物理，但發現身邊朋友說讀完冇嘢做，便找一科接近的」，他臉露幾分尷尬，說當年成績不算好，「剛好攀得上一級榮譽」，拿了尤德獎學金，不去美國，一心往劍橋，「覺得劍橋比較有歷史，有牛頓、霍金……」

私隱非發展絆腳石 監控問題難劃一準則

霍金多次表達對人工智能可能會毁滅人類的擔憂，5G亦將推動AI再邁前一步，許彬則說「我不是很擔心」。Google前任中國區總裁李開復上月受訪提出中國在AI的商業化及應用上已追上美國，而歐洲因私隱保護較嚴，發展相對落後。許彬明言，「有掣肘不等於壞，你看中國的基因編輯嬰兒？首先我會問，做AI研究是否真的需要獲得那麼多私人數據？未必需要。」歐盟今年5月底實施《一般資料保護規例》（GDPR），他認為「歐洲的數據不可亂用，可能某方面發展沒那麼快，但發展保護私隱的AI科技或比其他地方好」。

發明「可拒絕識別」鏡頭

許彬一些發明與研究，也會阻止先進科技為所欲為。他帶領開發了一個系統，可讓被拍攝對象向鏡頭說不，「你可以遮臉或搖手拒絕，那是與攝影師溝通，但如何與相機直接溝通？」於是新系統令相機可辨別一些拒絕的手勢，如被拍者向鏡頭伸直手掌，相機就會自動將其臉部變得模糊。人們更可預先設定在哪些地方不想被拍，若有相機在該處「認出」自己，「讀」到設定，也作同樣處理，甚至不想跟誰合照都可說明。這項技術暫時未有科技公司採用，但他提到荷蘭一個節慶活動用上了簡單方法達到相同目的：參加者可在額頭貼上紅色圓點，大會若在拍下的照片中發現紅點，就會編輯該參加者面貌成無法辨認。

評中國「社會信用系統」

大數據（Big data）是科技發展熱門關鍵詞，不過許彬較愛說Data Science（數據科學）。「強調科學，有兩方面好重要，一是可以有科學方法讓人重複一個實驗，其他人可驗證做得對不對，二是重視科學上的倫理與責任。」但當國家機器得到科技作為監控助力，Big Brother是否變得更恐怖？中國推行「社會信用系統」，個人評分會影響其權利，有報道指低分者不能買火車票，許彬說「對私隱不是太好，在我們這些系統外的人眼裏有好大問題」，不過提到內地街道裝滿閉路電視鏡頭亦惹來批評，他聽過有當地人覺得確實改善了治安，他們認為是好事。各地文化、環境產生不同觀感，能否設下劃一準則？他不諱言「比較難」，「但最基本應讓所有使用者知道哪方面受侵犯、什麼數據會被蒐集、系統在做什麼」。香港進化為AR城市之後，市民會否受嚴密監控？「在全球政府數據開放指數（Global Open Data Index）排名中，芬蘭在十名以內，台灣第一」，他說着用電話上網查了查，「嗯……香港排24」，笑笑，「暫時都安全嘅」，他說像H2O作為芬蘭及香港的合作計劃，對私隱的保障亦會力求達歐洲標準，亦有安排計劃內容包括AI倫理的研究。

在「最快樂國家」生活，許彬現時隔一兩個月需回港處理工作，「我希望可以兩邊游走」，港人嚮往到芬蘭過聖誕，他則留在香港過節。月初赫爾辛基舉行Slush創業投資大會，slush是半雪半水的雪泥，許彬形容11月底12月初是當地天氣最糟糕的時候，天黑得快，雪下得少，映不到多少光，但芬蘭人想到在此時辦這個國際盛會，「你怎會想到這樣的天氣，酒店竟會住滿人？」他說笑，這也算是種發明吧。除了甘草朱古力，他在當地超級市場也感受到芬蘭人的開放思維，「在普通超市都會見到豉油等亞洲調味料」，還能找到香港常見的某牌子杯麵。開放之餘又有自由，「芬蘭的工作時間很有彈性，我一年需要工作1624小時，不管如何分配，做滿時數就可以」。AI算不出快樂，這回普通計算機倒做得到，讀者不妨粗略計計自己一年工時比較一下？

文 // 曾曉玲

圖 // 李紹昌

編輯 // 何敏慧

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