白事導遊助逝者一路好走 殯儀策劃師：可持續發展職業

殯葬業向來予人神秘印象，究竟殯儀策劃師的工作包括什麼？什麼人適合入行？前景如何？幾個從業員分享了行業點滴，其中人到中年才轉投殯葬業的鄺汝溡（阿溡）說：「殯儀策劃師是可持續發展的職業，不斷累積經驗人脈，即使到七十歲還可以做下去。」

記者在長生店跟阿溡見面，店內陳設多款骨灰盅、棺木模型。半晌，店外下起大雨，天色一下子暗了下來，店內燈火通明，不覺一絲陰氣。當時有已預約的客人來到長生店，殯儀策劃師向客人講解喪禮安排：由選擇靈堂棺木、儀式祭品，到遺體安置、上位立碑，一一細述。

統籌喪禮 安排下葬配套

據政府數字，二○一七年平均每天約一百二十五人去世。要舉辦喪禮，必須委託持牌殯葬商安排，全港持牌殯葬商有一百二十多間，當中包括六間持牌殯儀館，其餘以長生店佔多數。阿溡說：「殯儀館設有靈堂，喪禮配套齊全，服務安排和價格固定。長生店只有店面，需要時會替喪家租用殯儀館靈堂，再安排配套，服務較具彈性，價格相對浮動。殯儀策劃師的主要服務範圍是統籌喪禮，而在長生店工作的策劃師，大部分會提供文件代領、安排葬位等服務。」

入行前，阿溡從事廣告美術設計近二十年，因廣告業工時不定，難以兼顧家庭，又考慮到行業前景不明朗，年屆四十之際他便籌劃轉行。「從事殯儀業工作時間較自主，通常可與客戶協調。」殯儀業常予人神秘陰森的印象，之所以成為他轉行的首選，背後原來有段往事，「相對於我選擇入行，更像是這行業選擇了我」。

阿溡三十歲那年祖母去世，因父母不在港，喪事由他負責處理。跟祖母感情要好的他，當年傷心又無助，在親戚介紹下，他委託長生店籌辦喪禮。「店主知道我財政緊絀後十分幫忙，詳細告訴我哪些項目可以簡化省略，讓我極為感動。」這感激之情他銘刻在心。「入行後重遇當年的店主，我也告知是因為他做得好，所以我才入行。」

毋須考牌 立足靠累積人脈

殯儀策劃師並無牌照制度，阿溡指現時這個行業由自由工作者主導。「原則上只要對行業有基本認識，又接到訂單，再於持牌殯葬商掛單籌辦喪禮，已可以殯儀策劃師自居。」阿溡除於長生店掛單，亦會在其他策劃師主理的喪禮中任助手。他指策劃師的專業水平，難以從年紀和年資去衡量。「年老的策劃師可能入行不久，有的人『入行』多年，卻一直只是以兼職形式工作。」

雖然入行門檻不算高，但要立足殯葬業並不容易。「初入行客源有限，頭幾年收入不穩定，令不少人放棄。做這行，你無法為自己賣廣告，只能憑個人誠信，讓親友、舊客戶介紹新客戶給你。」他憶述入行首兩年的薪水，僅夠養活自己。記者好奇追問收入多少，阿溡笑回：「一萬元可以養活自己，節衣縮食的話幾千元也是可以。」

阿溡指現時殯葬業較開放，「從前想入行，一定要親友介紹，近年則吸納了一些殯儀課程的畢業生」。四年前他打算入行，便報讀了長生店舉辦的殯儀課程，「教授內容豐富實用，讓我了解到行業的背景和操作」。然而殯儀知識博大精深，當畢業一個月後，他在母親介紹下接到第一張訂單，就發現自己所學不過皮毛。於是他與課程導師兼長生店老闆合作，在導師指引下安排喪禮。「各處鄉村各處例，當時未熟悉各種喪禮的流程及宜忌，難向客人說得清楚。」

個人化喪禮 加入創意佈置

離開廣告公司後，他好像斜槓族（Slash）般，同時接美術設計及殯儀策劃的freelance，「沒有設計工作在身時，就回長生店幫手，由入吉儀到立碑，什麼工作都做，邊做邊學」。隨後陸續接到喪禮訂單，亦多行家請他任喪禮助手，愈做愈有興趣，於是他半年後便全身投入殯儀工作。「隨着人脈和經驗的累積，有了相熟師傅，掌握到流程，可獨立安排配套。」踏入第四年，阿溡的收入開始穩定，不止養到自己，也掙到錢養家。

近年流行的個性化喪禮，打破「以生為樂，以死為悲」的定見，家屬按先人喜好，在喪禮中加入別開生面的環節和具創意的佈置。「如先人生前好客愛熱鬧，家屬可在靈堂中安排大食會招待親友。」阿溡過往美術指導的專業亦派上用場，他常為喪家悉心布置簽到台，擺放逝者喜歡的花和物品。「喪禮做得好，家屬會衷心感激，讓我很有滿足感。」

信而不迷 網上解構習俗

入行後阿溡開始在個人社交網站以日誌形式，記錄行內人事。後來在朋友鼓勵下，去年開立了FB專頁「黑白灰藍」，分享殯儀知識、行業新聞，解構一些因公眾誤解而起的迷信觀念和鬼神之說。「我希望讓公眾了解到殯葬並不恐怖，傳統儀式的含意亦可以好生活化，例如有人會以為喪家在門外點白燭是招魂，其實只是報喪燭，現代而言，在門前綁白布亦是一樣。」

他坦言入行前曾怕會「撞邪」，但愈做便愈放心。「行內有心安理得之說，即是說我們有助人之心，言出必行，沒有虧欠先人，便毋須驚怕。其實我們行內人都會信有鬼，亦很尊重先人，但我認為迷信都要講邏輯，如去殯儀館就會招惹鬼魂，那還怎會有人肯做這行？」

文：夏綽蔓

編輯：林曉慧

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