本地展覽：明清鐘表珍寶展 見證西器中用

故宮借出120館藏 部分首度「出宮」

故宮博物院繼去年借出百多件養心殿和清朝帝后慶祝壽辰的珍品在港展覽，今年又把過百件鐘表珍品帶來香港。它們大部分在明清時期，由英國、法國和瑞士傳入中國，算是當時最可靠和方便的計時器。其後清宮設置造辦處製作機械鐘表，並由最初的仿製，逐步形成獨特的風格和設計。

新媒體科技 重現製表情景

是次展覽中，部分英國鐘表展品剛在近年才完成修復，首次在故宮博物院外展出。此外，倫敦科學博物館亦特別借出多件18世紀英國工匠製作鐘表的工具，展場中設置了模擬當時歐洲工匠的工作間，以呈現製造鐘表的情景。

除珍貴的文物，展覽也使用多項新媒體科技、電腦動畫、實物模型和互動展品等，用生動有趣方法介紹中國古代的計時器、機械鐘表，以及原子鐘的科學運作原理，讓觀眾從科學角度認識時間的意義、鐘表的操作原理、背後的歷史文化意義。展覽期間不要錯過科學館舉辦的導賞團、講座、工作坊等活動，部分活動更邀得故宮博物院專家現場介紹。

■香港賽馬會呈獻系列

匠心獨運——鐘錶珍寶展

日期：即日至2019年4月10日

時間：平日上午10:00至晚上7:00

周六、日及公眾假期上午10:00至晚上9:00

逢周四（公眾假期除外）、農曆初一及二閉館

地點：尖東科學館道2號香港科學館地下展覽廳

費用：標準票：$30（包括參觀常設展覽廳）；周三$10（常設展覽廳免費開放）

文：呂瑋宗